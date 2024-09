RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj velünk! 10.00 A’la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 23.00 Zene

Mária Rádió Régió műsora Veszprémből: 17.50-től 19.50-ig Veszprémből közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Hétvégi programajánló 10.15 Világjáró 11.15 Helyzetkép 12.00 Déli krónika 15.00 Terepjáró 16.10 Hétvégi programajánló 16.30 Múltunk rejtélyei 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Helyzetkép (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 A Szomszéd Vár 10.00 Híradó 10.30 Képújság 16.45 Itthon vagy! 17.00 Keep Young and Fit! 17.15 Generációnk 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 KultúrKör 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Forgószínpad 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 KultúrKör 21.00 Dokumentum műhely: VII. Kézi arató-cséplő verseny, Nyírbogdány 2019 21.30 Híradó 22.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk 7.00 Családias 7.30 Info blokk 8.00 Kibeszélő 8.30 Híradó 8.45 Emberek, magyarok, íme a költő! József Attila makói évei 9.10 A hegy gyermekei, majd Gizi néni 105 éve 10.20 Info blokk 10.50 Lapozó 12.00 Családias 12.30 Kibeszélő 13.00 Emberek, magyarok, íme a költő! József Attila makói évei 13.25 A hegy gyermekei, majd Gizi néni 105 éve 14.35 Lapozó 18.00 Info blokk 18.30 Kibeszélő 19.00 Info blokk 19.30 Családias 20.00 Híradó 20.15 Színlelt mosoly, majd A gyermekfaló 20.45 Vasas FC tiszta lappal 21.30 Info blokk 22.00 Lapozó 0.00 Info blokk 0.30 Kibeszélő 1.00 Info blokk 1.30 Családias 2.00 Híradó 2.15 Színlelt mosoly, majd A gyermekfaló 2.45 Vasas FC tiszta lappal 3.30 Info blokk 4.00 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra 6.30 Hittel, lélekkel 6.40 Végtelenben kettő 6.54 Aktív aranykor 1. 7.00 Híradó 7.15 Objektív 7.45 Veteránfilm 8.35 Szerdától vasárnapig remete 8.41 Székely konyha és kert 9.00 Szignatúra 9.30 Hittel, lélekkel 9.40 Végtelenben kettő 9.54 Aktív aranykor 1. 10.00 Híradó 10.15 Objektív 10.45 Veteránfilm 11.35 Szerdától vasárnapig remete 11.41 Székely konyha és kert 12.00 Képújság 18.00 Kvantum 18.33 Rigmus 18.35 Fúvósok 30: Freddie Mercury – We are the champions 18.40 Éjszakai ragasztók 19.00 Híradó 19.15 Balatoni Mozaik 19.45 Balasport 2023 20.15 Egy csipetnyi szó: Dr. Bokor Gyula 20.44 A csókai uradalom 21.00 Kvantum 21.33 Rigmus 21.35 Fúvósok 30: Freddie Mercury – We are the champions 21.40 Éjszakai ragasztók 22.00 Híradó 22.15 Balatoni Mozaik 22.45 Balasport 2023 23.15 Egy csipetnyi szó: Dr. Bokor Gyula 23.44 A csókai uradalom 0.00 Képújság