Kiemelkedő teljesítményének köszönhetően bronzérmet szerzett Koncsik Zsolt, informatikai rendszerüzemeltető és Stefán Kornél a szoftverfejlesztő versenyszámokban.

Kitűnő, 700 pont feletti teljesítményért további 12 szakmákban vehettek át kiválósági érmet a magyar fiatalok: Adamcsek Gergely / Tóth Levente Milán – kertépítő, Balogh Boglárka – ápolás és gondozás, Benczik Árpád Álmos / Németh Dávid Márk – ipari robotika, Császi Sándor / Izsó Roland – ipar 4.0, Dely Bianka – grafikus, Eszlinger Mátyás – épületasztalos, Hegyi Eszter – szépségápoló, Németh Gergő – festő, Skultéti Zita – pék, Sutus Henrietta – virágkötő, Tánczos Bence – autószerelő, Vörös Balázs – víz-, gáz- és fűtésszerelő.

Hegyi Eszter a keszthelyi iskolát képviselte a Worldskills 2024 versenyen

Közülük Hegyi Eszter és Losonczi Péter a ZSZC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban tanult, Vörös Balázs pedig Zalaegerszegegn a ZSZC Széchenyi István Technikumában.

- A Worldskills versenyt régóta figyelem, el kell mondanom, hogy az előző magyar sikerek alapján választottam a keszthelyi középiskolát tanulmányaim színhelyéül, hiszen láttam, hogy akik ott tanultak, jó eredményeket értek el a szakmák világbajnokságán - mondta lapunknak a balatonendrédi Hegyi Eszter. - Nagyon szerettem Keszthelyen tanulni. A lyoni versenyen jól éreztem magam, négy nap alatt szinte minden szépségápolási területet érintett a feladatok sora. Arc- és testkezelés, műszempilla- és körömépítés egyaránt szerepelt, ezeket idősebb és fiatalabb, sőt tinédzser korú modelleken mutattuk be, akikkel főleg angolul kommunikáltunk. Nekem az alkalmi smink készítése tetszett legjobban, amihez a balerina témát jelölték meg a bírák. Nagyon megtisztelő a kiválósági érem, annál is inkább, mert magam is szeretnék később szakértőként részt venni a Worldskills nagy családjában.

Hegyi Eszter szintén szeretne részt venni a 2025-ös európai megmérettetésen.

Mi az a Worldskills? A szakmák, a szakképzés csúcsát szimbolizáló versenyeken az egyes szakmák hazai válogatóversenyén legkiválóbb eredményt elérő versenyző képviselheti az országot. A versenyek rendezésének jogát évről évre más ország nyeri el, így minden év új izgalmakat tartogat. A versenyeken a különböző szakmák legújabb, minőségi és korszerű elvárásainak kell megfelelni minden versenyzőnek, aki fel akar állni a dobogó legfelső fokára. A nemzetközi versenyek nem csak szakmai elismerést és sikert hozhatnak, hanem egy életre szóló élményt és is nyújtanak. A program széleskörű szakmai támogató köre biztosítja, hogy a versenyzők az intenzív felkészítés során a szakmájukban elismert szakemberek irányításával és korszerű eszközök segítségével hozzák ki magukból a legjobbat. A versenyzők tréningeken, csapatépítőn és mentális workshopokon készülnek fel az előttük álló kihívásra. A WorldSkills Hungary program a szakképzés iránti elkötelezettségre és a közös sikerre épül. A program során szakmai és emberi kapcsolatok, barátságok alakulnak, melyek a verseny után sem érnek véget. Egy misszió, amely nemcsak a világot nyitja meg, hanem olyan csapatot kovácsol, ami akar és képes is tenni azért, hogy értéket teremtsen.

Kiválósági érmes magyar fiatalok: