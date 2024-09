A CYEB Energiamegoldások Kft.-vel immár második alkalommal működik együtt a város önkormányzata, mivel az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett lakossági energiaárak miatt fontos, hogy a lehetőségekhez mérten a lakosság is támogatásra kerüljön magasabb költségeik viselésében. Most azok is regisztrálhatnak, akik az első körben erről lemaradtak.

Az energiatakarékos fényforrások a villanyfogyasztás csökkenéséhez, valamint a környezet terhelésének csökkentéséhez is egyaránt hozzájárulnak. A cég a LED fényforrásokat térítésmentesen, a lakossági igényeket figyelembe véve biztosítja az önkormányzat számára.

A programhoz a ledcsere.hu oldalon regisztrálhat bárki, akinek áramszámla van a nevén. Néhány adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves áramfogyasztás, valamint az regisztráló otthonában található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy az adott háztartás mennyi ingyenes LED-re jogosult. A regisztráció utolsó oldalán átvételi helyként Lentit kell bejelölni.

A jelentkezéseket a CYEB munkatársai ellenőrzik. Az átvétel idejét és helyét az önkormányzat jelöli majd ki és biztosít hozzá személyzetet. Az átvétel időpontjával kapcsolatban a regisztrációt követő hetekben kapnak tájékoztatást elektronikus levélben a jelentkezők. A regisztráció akkor válik véglegessé, ha a jelentkezést visszaigazoló e-mailben a jelentkezési szándékot megerősítik.