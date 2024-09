A versenyt az Országos Erdészeti Egyesület még augusztusban hirdette meg egy pályázat keretében, a benevezett szakaszok közül pedig szakmai zsűri választotta ki azt az öt útvonalat, amelyet internetes szavazásra bocsátottak. Szavazatot 2024. szeptember 13-tól szeptember 30. éjfélig lehet leadni a közösségi médiában, a Facebook felületén. A verseny végeredményébe kizárólag a pályázatot meghirdető civil szervezet oldalán, az eredeti posztnál leadott szavazatok számítanak bele, az egyéb megosztásoknál leadottak nem. A galériában található képekkel illusztrált szakaszok közül az nyeri el az Év Erdei Kerékpárútja címet, amelyik útvonal a legtöbb kedvelést kapja. Eredményt október 1-én hirdetnek.

A pénteki közösségi tekerés kapcsán a résztvevők elmondták: a Tormafölde és Kiscsehi közt húzódó, közel 14 km hosszú kerékpáros útvonal a páratlan vétyemi ősbükkös közelében halad, ahol 40 méter magas, 190 évnél is idősebb faóriások nyűgözik le az ide látogatókat. Az erdőrezervátum a Zalaerdő Zrt. kezelésében áll. Tél végén, kora tavasszal kihagyhatatlan célpont a Tormafölde határában elterülő tőzikemező is, ahol olyankor fehér virágszőnyeggé változik az erdőalja. Az erdei kerékpárút része a dél-zalai térség aktív turisztikai stratégiájában szereplő Murafölde és Kis-Balaton kerékpáros körnek is.