ZegJam: koncertek és örömzene

Az Apáczai Művelődési Központ által útjára indított ZegJam sorozat eddigi egyik leglátogatottabb fejezete volt a pénteki rendezvény.

Az este nyolc órakor kezdődő program keretében nemcsak két zenekar, a képünkön is látható hard rocker Dream By Chords és a jazzt játszó Berkes Quartett adott koncertet, hanem az örömzenélés keretében további helyi és környékbeli zenészek is színpadra léptek még.