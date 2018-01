Kanizsai-fővárosi produkció a Dal 2018 legjobbjai között

A kanizsai Horváth Cintia fővárosi zenésztársával Balogh Tomival közös szerzeményével bekerült A Dal 2018 legjobb 30 dala közé.

Horváth Cintia már gyermekkora óta a zene bűvöltetében él. Mint arról korábban írtunk: a fiatal lány kezdetben hegedülni tanult, a klasszikus és a musical énekelésben tett kirándulást, hogy végül a hozzá legjobban illő jazz stílusban bontsa ki a szárnyait.

– Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-tanszakáról ismerjük egymást Tomival – mesélte Cintia.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ő jazz-zongora szakon végzett, én jazz-éneken. A budapesti fiú aktív zenész, több nívós külföldi és hazai verseny díjazottja, s Junior Príma díjat is kapott. A Journey (Break Your Chains) című mű úgy született, hogy Tomi a nyáron megkérdezett, lenne-e kedvem készíteni közösen egy dalt az Eurovízióra, a felkérésre örömmel igent mondtam. Neki ez a harmadik év volt, hogy küldött be dalokat, nekem az első.

A szerzemény úgy született, hogy Tomi több ötletfoszlányt küldött, ezek közül volt egy – ami aztán később a Journey lett – amire elkezdtem dallamot írni, ő pedig szöveget álmodott hozzá. Jó csapatot alkotunk, a közös érdeklődés lendületet adott a munkának. Az elkészült muzsika modern, alapvetően hip-hop-os és trap-es hangzással hódít.

Az üzenete összességében az, hogy próbáljunk meg ebben a rohanó világban egy lelassítani, s lehetőség szerint vegyük észre az élet apró szépségeit. Ne idegeskedjünk annyit feleslegesen jelentéktelen dolgokon, például nem dől össze a világ, ha elmegy az orrunk előtt a busz, mert majd jön a következő.

Cintia kifejezetten boldog, hogy amellett, hogy a hangján szólalhat meg az elkészült muzsika, a színpadon szerzőként is állhat. Ugyancsak jó érzés számukra, hogy bejutottak a legjobb 30 dal közé, de természetesen, az lenne az igazi öröm, ha ők képviselhetnék Magyarországot portugáliai Eurovíziós Dalfesztiválon. A válogató első adását január 20-án tartják, melyet a nézők a Duna Televízióban láthatnak.

A 24 éves lányt egy jazz muzsikával foglalkozó internetes portál a tavalyi év felfedezettjének választotta. A fiatal tele van energiával: egy gimnáziumban tart magánének órákat, helyettesít a Jazzation acapella együttesben, egy ének-gitár formáción dolgozik, illetve a zenekarával új repertoáron dolgoznak