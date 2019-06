Volt fesztivál: Közvetlenségével aratja sikereit

„Aki először szeretne belekóstolni valamelyik zenei fesztiválba mint szabadidős élménybe, annak az immár több mint negyedszázados múlttal rendelkező Volt lehet a legjobb választás.”

A vasárnap hajnalig tartó rendezvény egyik zalai látogatója mondta mindezt lapunknak. A petriventei, de jelenleg Rotterdamban élő Horváth Csenge elsőbálozónak számít a Volton, azaz most látogatott ki először a némileg új helyszínre költöztetett, de részben továbbra is a Sopron melletti Lővérek kemping területén megrendezett legnagyobb vidéki fesztiválra, s nagyon jól érezte ott magát.

– Ami talán a legjobban tetszik, hogy a Szigettel ellentétben itt nagyon sok a magyar, és a jó fej magyarok gyűltek össze – mondja. – Azok a fiatalok, akik szeretik az életet, szeretnek bulizni. Mi a párommal kettesben érkeztünk, de sorra futunk össze ismerősökkel. Az imént ott álltam az egyik színpadnál, közvetlenül az énekes előtt, amikor valaki megfogta a vállamat. Az egyik legjobb barátnőm volt az, akivel általában a Szigeten szoktunk közösen bulizni. Az ismeretlenek is közvetlenek, odajön hozzám egy lány, akit előtte még sosem láttam, annyit mond, hogy „Hello, jó a szoknyád!”, s utána egy jó félórát elbeszélgetünk egymással.

Csengével rögtön a nyitónapon ültünk le beszélgetni. Elmondta, hogy két napot töltenek a Volton, és sok más fesztiválozóval ellentétben ők valóban a zene miatt érkeztek. Annak külön örült, hogy Sopronban rengeteg a hazai fellépő, neki Ganxsta Zolee és a Kartel az egyik nagy kedvence, így velük kezdtek, utána az Ivan & the Parazol műsorát nézték meg, majd az egyik nemzetközi sztár, az amerikai hip-hop legenda, a Cypress Hill következett, ez utóbbit inkább párja, Krivik Richárd imádja.

– Holnap is igyekszünk minél több programba belekóstolni, de azt még nem tudjuk pontosan, milyen koncerteket nézünk meg – folytatja Csenge, majd a kezdő voltozóként szerzett tapasztalatait is megosztotta velünk. – Ami nagyon durva, hogy a városban lehetetlen szállást találni. Egy hónapja próbálkoztunk, de szinte minden foglalt volt már. Amit találtunk, ott egy főre, egy éjszakára 400 eurót kértek volna. Ennyi pénzből elmegyek egy hétre a tengerpartra. A fesztivál árai annyira nem magasak, legalábbis a budapesti viszonyokhoz képest nem. Jó előre megvettük a jegyet, s persze az út is pénzbe kerül. Úgy terveztük, a két napra ketten 30 ezer forintot költünk majd italra, azaz ennyit töltöttünk fel a karszalagra, amivel fizetni is lehet, de már látjuk, hogy ennyi nem lesz elég. Két sör borravaló nélkül is 1400 forint, ebben a hőségben pedig muszáj inni valamit, mert különben nem bírja ki az ember.

A nyitónapon valóban rettentő volt a hőség, bár erre előzetesen lehetett számítani, akárcsak a csütörtöki viharra, ami a késő délutáni órákban érte el a fesztivált. A zápor szerencsére nem okozott fennakadást, a programok egy része amúgy is fedett téren, sátortetők alatt zajlott. Itt lépett fel az Ugly Kid Joe, amelynek Everything About Joe című dala a kilencvenes évek, az úgynevezett MTV-korszak egyik legnagyobb slágere volt.

– Imádtam ezt a dalt, és magát a zenekart is – lelkendezett Miklós, akivel a fesztivál második napján, csütörtökön futottunk össze. – A fiatalságomra emlékeztet, s amikor megtudtam, hogy újra összeállt a zenekar, egyre csak azt vártam, hogy eljöjjenek Magyarországra is. Tavaly a budapesti Barba Nera Track színpadán adtak nagyon jó hangulatú koncertet, azon is ott voltam, és amikor kiderült, hogy idén visszajönnek a Voltra, nem volt többé kérdés, hogy itt a helyem. Tegnap is nagyszerű volt a program, bár a beengedésnél azért akadtak gondok, és az Amaranthe koncertjét ezért le is késtük, de a Papa Roach, valamint a brutálisan jó Slipknot mindenért kárpótolt. Ma este ugyanezt várom Slashtől, nekem ő a másik nagy favoritom ezen a fesztiválon, a hazaiak közül pedig a Subscribe koncertjére vagyok a legjobban kíváncsi.

Miklós évek óta jelen van a Volton, így van összehasonlítási alapja. A beengedés nehézségeit kritizáló megjegyzései mellett szinte csak pozitívumokat említ, például a szervezőknek a parkolási káosz megszüntetésére tett kísérleteit. Ugyancsak jó ötletnek tartja, hogy az egyik kemping a nagyszínpad közvetlen szomszédságába került, s véleménye szerint a karszalagos fizetés bevezetése mellett a paypass rendszerű bankkártyás lehetőség megtartása is előnyére vált a fesztiválnak.

– Bár én elsősorban zenefogyasztó vagyok, azaz a fesztiválokra is a fellépők miatt megyek, de tetszenek azok a látványelemek, amelyek arra szolgálnak, hogy barátságosabbá tegyék a helyszínt – teszi még hozzá. – Szerintem a mai fiatalokat ezek is vonzzák, rengeteg a szelfiző tizenéves, sokan közülük talán most először kóstolnak bele ebbe a világba – tette hozzá Miklós.

A fesztivál VIP-részlegében találkozunk Takács Vilmossal, azaz Vilkóval, a Ganxsta Zolee és a Kartel zalaegerszegi származású gitárosával. Koncert után vannak már, baráti társaságban, köztük Szekeres Andrással, a Junkies énekesével.

– Hogy miért jó fellépni a Volton? – kérdez vissza Vilkó. – Először is azért, mert ez a második legnagyobb fesztivál Magyarországon, ahol mindig olyan a fogadtatás, mindig olyan a közönség, hogy az rögtön pluszenergiákat ad az embernek. Leírhatatlan, elmondhatatlan érzés itt zenélni, erre csak egyetlen mondattal lehet válaszolni: imádok itt lenni, fantasztikus a közeg, de nemcsak a közönség, hanem a zenésztársak is, akiket szintén imádok. Órákkal ezelőtt ért véget a koncertünk, azóta a haverokkal lógok, nagyon jól érezzük magunkat.

Vilkó hozzátette: a Volton mindig esemény zenélni, 2015-ben például egy speciális koncerttel ünnepelték meg a Kartel megalakulásának húszéves jubileumát, akkor mások mellett a Siska Finuccsi, az Uzipov, a Punnany Massif, a Hősök és a Heaven Street Seven volt a vendégük. Idén a szintén húsz éve megjelent Helldorado lemez programjával léptek fel, igaz, ezúttal nem a nagyszínpadon, hanem egy kisebb programhelyszínen.

– Soha nem érdekelt, hogy melyik színpadon játszom, és őszintén szólva annyira nem is érdekes – folytatta a zalaegerszegi születésű gitáros. – Nem a színpad mérete vagy a közönség mennyisége számít, hanem az, hogy aki ott áll a színpad előtt, az jól érezze magát. Ebből a szempontból nagyon patent volt az idei fellépésünk is, csak azt sajnáltam, hogy egy kicsit rövid volt a műsoridő. Én legalább egy fél órát szívesen maradtam volna még a színpadon.