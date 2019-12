Néhány doboz szeretet – Vannak családok, melyeknél ez jelenti a karácsonyt

Rászoruló családokhoz vitt szeretetdobozokat tegnap Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő és dr. Kaszás Gizella, a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója.

Az államtitkári látogatásra a Vajda és a Baranyai családnál az Egy doboznyi szeretet című közösségi jótékonysági akció keretében került sor, a két családot a központ munkatársai választották ki.

Az egyik családhoz, az 5 gyermeket nevelő Vajda Erikhez és Horváth Mónikához a Zalai Hírlap is elkísérte Cseresnyés Péteréket.

– A református közösséggel összefogva 3 évvel ezelőtt gondoltuk úgy, hogy a kezdeményezést kiterjesztjük szélesebb körre, úgy az adományozókat, mint a megajándékozottakat illetően – mondta Cseresnyés Péter, aki a kezdeményezés fővédnöke. – Ennek köszönhetően az elmúlt években a korábbi 5-600 helyett rendszeresen 3-4000 doboz – mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy doboznyi szeretet – gyűlt össze. A felhívásunkra idén is sokan mozdultak meg, és gondolták úgy, hogy felesleges, de még használható ruháikat, játékaikat odaajándékozzák egy számukra ismeretlen gyermeknek, családnak. Sőt, ma már rengetegen kifejezetten készülnek az akcióra anyagiakkal is, és újonnan vásárolt dolgokkal töltik meg a dobozokat. Köszönöm mindnyájuknak a támogatást és azoknak is hálás vagyok, akik a 90 csodapontot (ezeken lehetett leadni a csomagokat) működtették. Összesen 3500 szeretetdoboz gyűlt össze, melyekből a kanizsai és Kanizsa környéki szegényebb sorsú gyermekek mellett idén is jut Kárpátaljára és Erdélybe.

A Csengery utca 117-ben önkormányzati bérlakásban neveli 5 gyermekét Vajda Erik és Horváth Mónika – hozzájuk érkeztek csomagok először. Az édesanya a gyerekekkel van otthon, az édesapa pedig minden munkalehetőséget megragad. Vállalt munkát építőipari vállalkozónál és részt vett gyümölcsbetakarításban is. Most – a téli időszakra tekintettel – egyik sincs.

– Sajnos jelen helyzetünkben nem tudunk venni a gyerekeknek semmit sem az ünnepre – árulta el Vajda Erik. – Van egy kis karácsonyfánk – mutat a szekrény tetején világító, alig 30 centis műfenyőre –, minden évben ezt díszítjük fel, igazira nem telik. Ezért nagyon örülünk az ajándékoknak – és reménykedünk, hogy 2020 jobb lesz.