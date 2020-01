Múzeumpedagógiai foglalkozásaikról adtak számot

E napokban zárul a Göcseji Múzeum Kalandozások a múltba című múzeumpedagógiai projektje, aminek megvalósítására 30 millió forint uniós támogatást nyert a közgyűjtemény.

A programokhoz az elmúlt másfél év kínált időkeretet, a 18 hónap alatt 162 foglalkozást tartottak, amin 3749 óvodás, általános iskolás és gimnazista, valamint 103 kísérő pedagógus vett részt. Az élményszerzéssel dúsított szakmai munkába 13 muzeológus és múzeumpedagógus kapcsolódott be. A fentiek is elhangzottak tegnap a projekt­záró összejövetelen, aminek a Mártírok úti oktatóterem adott otthont.

Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója elmondta, nagyon büszke a kollégáira, ugyanis a programjaikra érkező több mint 3700 résztvevővel jócskán „rávertek” a 2 milliós főváros múzeumainak mozgósító erejére. Külön is köszönetet mondott Kissné Kovács Ágnes múzeumpedagógusnak, valamint két fő segítőjének, Szabó Tímeának és Simonné Tóth Györgyinek. Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója és Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke ugyancsak méltatta a projekt értékeit.

A múltbeli kalandozások eredményeit és tapasztalatait Kissné Kovács Ágnes projektmenedzser összegezte.

Mint elmondta, a 2018 augusztusában elindított projektbe 12 oktatási intézmény kapcsolódott be, az egerszegi mellett zalaszentiváni és pacsai diákok is részt kértek az élményből. Témanapok, illetve szakkörök gazdag választékát nyújtották, földrajz, történelem, irodalom, művészettörténet, hon- és népismeret, néprajz, régészet és vallástörténet egyaránt szerepelt a kínálatban. A 162 foglalkozásból 65-öt kirándulással is egybekötöttek, úti cél volt többek között Pannonhalma, Győr, Sopron, Recsk, Esztergom, Csehimindszent, Salföld, Badacsony, Velemér és még sorolhatnánk. Összesen több mint 20 ezer kilométert tettek meg a múltban kalandozó diákok.

Csak néhány kiragadott példa a feldolgozott témákból. A „Zsivány még a nézésed is” témanap a betyárvilágot idézte meg; felkeresték a Balaton-felvidék pálos kolostorait; de 1956 hősei és áldozatai is közelebb kerültek a diákokhoz „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem” című programon, melynek révén a recski nemzeti emlékparkba is ellátogattak.