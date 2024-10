Dr. Hámori Zsolt az orvosi hivatásáról szólva elmondta: az egyetem elvégzése után az akkori kanizsai kórház szülészetén kezdett el dolgozni, majd 1980-ban lett háziorvos, amit azóta is imád. Az aktív évek után nyugdíjasként is maradt és mintegy 1800 fő tartozik a praxisába. Az egy kicsit elkeseríti, hogy a fiatal orvosok kevesen választják ezt a pályát, ezért elöregedett, ugyanis az átlagéletkor 63 év. Talán azért nem népszerű, mert minden kérdésben önálló döntéseket kell hozni, nincs lehetőség a konzultációra. Az első diagnózis már eldöntheti a beteg további útját.

– A Jókai utcai körzetem része a nagykanizsai Hajléktalanszálló is, de ott az intézményen belül is van egy rendelőm – folytatta. – Az egészségi állapotuk a körülményeiket figyelembe véve érthetően eléggé rossz. Sok az alkoholista, a lábszárfekélyes beteg, a dohányzás következményeképp kialakult felső légúti megbetegedések is gyakoriak. Az elhanyagolt állapot sokkal több betegségnek ad táptalajt.

Kórokozók fertőznek

A háziorvos közben rátért a sokakat érintő megfázásos időszakra. Szerinte az embereket meglepte, hogy szeptemberben hirtelen lehűlt a levegő és a kórokozók hirtelen aktivizálták magukat. A szezonális légúti betegségeknek számos formájuk létezik, amelyek hátterében többnyire valamely kórokozó által kiváltott fertőzés áll. Az őszi-téli hónapokban jóval nagyobb arányban fordulnak elő az egyéb légúton terjedő fertőző megbetegedések.

Dr. Hámori Zsolt szerint helyesen megválasztott életmóddal csökkenthető a megfertőződés kockázata, bár szerinte elkerülni szinte lehetetlen. A sok gyümölcs és zöldségfogyasztás segíthet, ő viszont nem hisz a különféle csodaszerekben. Erről is hosszasan beszélt a podcast adásban.