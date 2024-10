A résztvevőket, a zalai városok vezetőit, az idősek képviselőit dr. Kocsis Gyula, az országos szervezet zalai elnöke köszöntötte, vázolta az idősek számára segítséget nyújtó idősügyi intézkedések zalai történetét, melynek intézményesült formái 35 évre nyúlnak vissza.

Dr. Kocsis Gyula felhívta a figyelmet arra, hogy az idősek tanácsa mindenütt a települési önkormányzattal együttműködésben tudja vállalt feladatait ellátni. Hangsúlyozta, Zala idősügyi politikája sok tekintetben országos mintául szolgál, egyben üdvözölte a települési idősügyi tanácsok megalakítását.

Idősek tapasztalatai

A demográfiai adatokból látszik, hogy az idősek egyre nagyobb rétegét képezik a társadalomnak világszerte, s a tapasztalataikra számot is tartanak a fiatalabbak, a döntéshozók. Erről dr. Varga Andrea, a Zala Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója szólt, hozzátéve, úgy látja, Zalában a városokban és a falvakban is kiemelt figyelmet fordítanak a nyugdíjas korosztályra. A zalaegerszegi idősügyi stratégiát Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, úgyis mint az idősügyi tanács alelnöke mutatta be. Kiemelte, a város idősebb lakói fontos erőforrásai Zalaegerszegnek, amelyre a városvezetés mindig támaszkodhat. A zalaegerszegi idősügyi tanács 11 állandó taggal működik, a feladataik elvégzését a városi költségvetés anyagiakkal támogatja.

Zala Vármegye Idősügyi Tanácsát Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, a tanács vezetője mutatta be a zalai városok polgármesterei előtt. A megyei idősügyi tanács széles társadalmi egyetértés alapján jön létre, hiszen 150 elektori szavazat áll mögötte. A húszfős testület az információgyűjtéssel és átadással tudja segíteni a megyebeli szervezetek munkáját, a sikereket pedig az önkormányzatok számára alapított díjjal ismeri el évente.

A tanácskozás rangját emelte, hogy az önkormányzati választás alapján városvezetővé vált zalai városi polgármesterek vagy helyetteseik mindannyian jelen voltak.

