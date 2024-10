A szombathelyi Goju Kupa évek óta az egyik komoly felkészülési verseny, ahol a zalai karateklubok is aktívan részt vesznek. A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület és a ZRKA csapata is rendre ott van a mezőnyben és nem is eredménytelenül.

A ZSKE csapata is ott volt és eredményesen szerepelt a Goju Kupán

Fotó: ZSKE

A 10 ország 28 egyesületét felvonultató WKF-viadalon a Savaria Arénában a ZSKE sportolói, valamint az egerszegi és zalaszentgróti karatékákat magába foglaló ZRKA csapatának tagjai is jól szerepeltek.

Goju Kupa, ZSKE eredmények. Horváth Maja Viktória (11 éves): kumite 1., kata 3. Horváth Ármin (9 éves): kumite 2. Szabó Olivia (7 éves): szivacs kumite 2. Nagy Zalán (5-6 éves): Kiba Dachi 2., szivacs kumite 1. Nagy Kata (14-15 éves): kumite 3. Szabó Ádám (8 éves): kumite 2. Fadgyas Blanka (15-16 éves): utánpótlás lány kumite 1. Kalmár Anna (12-13 éves): utánpótlás kumite 2.

Goju Kupa, ZRKA eredmények. Aranyérmes: Osbáth Lora ( kumite junior +66kg), Kele Milán (kumite 10 év), Kiss Zétény (kumite 8 év), Vajda Flóra (szivacs kumite 7 év). Ezüstérmes: Csiszár Levente (kumite 11 év), Vajda Levente (szivacs kumite 9 év). Bronzérmesek: Csontos Simon (kumite 12 év), Neubauer András (kumite 11 év), Kóbor Bálint (kumite 10 év), Fitos-Szücs Ármin (kumite 9 év), Kiss Zalán (kumite 11 év).

Keszthely Kupa, ZSKE eredmények. Ujj Rebeka (12-13 éves): kata 2., kumite 2.. Nagy Kata (14-15 éves): kata 1., kumite 2. Szántó Dóra (11 éves): kumite 3. Sághy Frigyes (35-49 éve): kata 3. Német Adrián (35 -49 év): kumite 1. ifj. Németh Adrián (18- 35 év): kumite 1.