A Platán sor mellett például a Landorhegyi úton, a Bíró Márton utcában is vannak platánfák. A lombgyűjtés a Platán soron a legmacerásabb, de városszerte van teendő, hiszen a többi fa is ontja leveleit. Valamelyik előbb, valamelyik később, attól függően, mennyire érzékenyek a hidegre. A hársfák várhatóan két hét múlva válnak meg levélzetüktől. A diófáknak hidegebb kell, de azok is szinte egyszerre dobják le levelüket, ezért egy vagy maximum két alkalom elég az összeszedésükre.