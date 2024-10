Nyugati-csoport

Szécsisziget–Zalabaksa 3–3 (2–0)

Szécsisziget. Jv.: Siket L.

Szécsisziget: Tóth Cs. – Porédos M., Major, Porédos P., Balogh N. (Farsang B.), Orsós (Farsang D.), Horváth Sz. (Póka), Bekk, Kovács B., Pörzse, Koczfán. Edző: Gazdag Tamás.

Zalabaksa: Szommer (Horváth G.) – Kulcsár, Boros, Géczi, Csóka, Zabó (Császár), Péter, Kasza, Farkas M., Pesti, Németh R. Edző: Bazsika Ferenc.

Gólszerzők: Koczfán, Orsós, Major, ill. Pesti (2), Péter.

Jók: az egész csapat, ill. Pesti, Péter, Kasza.

Tormafölde–Rédics 2–0 (1–0)

Tormafölde. Jv.: Földszin A.

Tormafölde: Süle Ba. – Kovács M., Kókai (Fehér D.), Pilhoffer (Fehér I.), Virágh, Kondákor, Eger (Polgár), Boa, Stropka, Podszkos, Süle Be. Edző: Polgár Szabolcs.

Rédics: Kerese – Nehéz, Szabó P., Gaál, Holl, Szekér, Tóth B. (Iván), Schuh (Bakos), Csiszár, Ruzsa (Székedi), Igazi. Edző: Március László.

Gólszerző: Süle Be. (2).

Jók: Kondákor, Virágh, Süle Be., Podszkos, ill. senki.

Söjtör–Pórszombat 0–1 (0–1)

Söjtör. Jv.: Kondákor M.

Söjtör: Keresztúri – Paucsa (Kovács I M.), Kovács II M., Bakonyi (Horváth S.), Hári, Lukács, Márkus, Dávid (Horváth D.), Szílvás, Takács, Szilvás. Edző: Horváth László.

Pórszombat: Borsos – Szabó N., Kiss M., Tóth Z. (Horváth D.), Csóbor (Lapat), Boros (Kovács J.), Kőrösi, Kovács P., Kovács A., Szabó M., Horváth N. Edző: Nagy Zoltán.

Gólszerző: Csóbor.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Bárszentmihályfa–Tófej Kerámia 1–4 (1–2)

Bárszentmihályfa. Jv.: Polgár K.

Bárszentmihályfa: Tóth J. – Bertalan, Orsós, Doma T., Sebestyén, Németh I. (Ábrahám), Lapat, Zabó (Kiss T.), Lukács (Bálint), Szép (Kancsal, Sebők), Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.

Tófej: Horváth N. – Kiss Zs. (Kámán), Fatér, Soós B., Horváth T. (Németh Z.), Baumgartner, Bujtor (Gombos), Nagy Z., Bátorfi (Németh T.), Belső (Koroknyai), Soós T. Edző: Kovács Zoltán.

Gólszerzők: Orsós, ill. Baumgartner, Németh T., Soós B., Lapat (öngól).

Jók: –, ill. az egész csapat,

A Zalatárnok–Szilvágy mérkőzés elmaradt, az ADA Nova–Páka találkozót későbbre halasztották.