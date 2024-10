Az állatorvosként dolgozó, Zalaháshágyon és a környező településeken is köztiszteletnek örvendő dr. Salamon Tibort először 1994-ben választották meg az északnyugat-zalai község polgármesterévé, majd két további cikluson keresztül meg tudta tartani mandátumát. Az elhunyt községvezető regnálása alatt számos fejlesztés történt a településen.

Zalaháshágy most elhunyt korábbi polgármestere, dr. Salamon Tibor

Fotó: Archív

Az elhunyt polgármester érdemei

A 2019 és 2024 közötti ciklus polgármestere, Horváth Gyula visszaemlékezése szerint a dr. Salamon Tibor vezette önkormányzati képviselő-testület építtette ki többek közt a vezetékes földgázt, amit dr. Boros Imre, az első Orbán-kormány PHARE-program koordinációért felelős minisztere adott át a község lakóinak. A község egyik büszkesége, a Sibrik-kápolna felújításának első üteme ugyancsak a dr. Salamon Tibor nevével fémjelzett időszakban történt, illetve az általa vezetett képviselő-testület fejezte be a község ravatalozójának felújítását is, amit még elődje, Bicsák Lajos indított el. Dr. Salamon Tibor volt az, aki az egykori termelőszövetkezeti iroda értékesítésével megteremtette a sportöltöző építésének pénzügyi fedezetét, s a kábeltelevíziós hálózat fejlesztésében is fontos szerepet játszott. Tervezte a szennycsatorna kiépíttetését is, ám azt a többször is benyújtott pályázat ellenére a mai napig nem tudta megvalósítani az önkormányzat. Zalaháshágy nemzetközi kapcsolatrendszerét szintén dr. Salamon Tibor kezdte kialakítani, először az osztrák Safen település, majd a németországi Stahlhofen am Wiesensee lett a partnerük.

Aktív közéleti személy

Dr. Salamon Tibor a 2006-os önkormányzati választások során alulmaradt egyik kihívójával, Büki Józseffel szemben. Ennek ellenére továbbra is aktív közéleti személy maradt, aki többek közt a helyi és környékbeli civil szervezetek támogatójaként is igyekezett elősegíteni szűkebb pátriája boldogulását. A helyiek szerint jó kedélyű, tiszta szívű, igazi közösségi ember volt, akire mindig lehetett számítani. Állatorvosként ugyancsak rengeteget dolgozott, így a zalalövői fogathajtó versenyeken is ő látta el a szükséges felügyeletet.