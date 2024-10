Eddig hibátlan a hazai mérleg, ugyanis mind a három eddigi hazai mérkőzését megnyerték az egerszegi kosarasok. A Zalakerámia ZTE KK így 3-2-es mérleggel áll az ötödik helyen a tabellán, a szombati ellenfél, a PVSK viszont eddig mind az öt mérkőzését elvesztette. Ettől függetlenül szó sem lehet arról, hogy leírhatná bárki is a pécsieket és nem teszik ezt az egerszegiek sem.

A Zalakerámia ZTE KK a hazai veretlenség megérzéséért is küzdhet szombaton

Fotó: Pezzetta Umberto

Már csak amiatt sem tehetik ezt, hiszen a szeptemberi Göcsej-kupán is itt volt Szrecsko Szekulovics csapata, amely a döntőbe jutott és a Körmenddel is éles meccset játszott. Nyilvánvaló, hogy az egy felkészülési torna volt, később a bajnoki összecsapásukon is a vasiak nyertek. A legutóbbi fordulóban a PVSK pécsi riválisától, az NKA együtteséről kapott ki három ponttal, a Zalakerámia ZTE KK pedig öttel az Alba Fehérvártól.

Egyébként jó mérkőzésen jutott túl a ZTE KK, de győzelemmel zárva még jobb kicsengése lett volna... Tóth Ádám, az egerszegiek csapatkapitánya a klub honlapján is arra hívta fel a figyelmet, hogy a PVSK kellemetlen ellenfél lehet.

- A PVSK csapatának a meccseit láttam, kellemetlen ellenfél is tud lenni a pécsi. Ha bejönnek a külső dobásaik, az nagy lendületet tud adni nekik és a légiósokon kívül a fiatalabb játékosaik is hozzá tudnak tenni a játékukhoz. Ezek alapján tudjuk mire kell felkészülni, hiszen idehaza nekünk mindenképpen meg kell nyerni ezt a találkozót a szerdai, Körmend elleni derbi előtt - jegyezte meg Tóth Ádám, aki azt is elmondta, hogy betegséggel küzdött a héten, azonban ott akar lenni a pályán.

Matthias Zollner csapata most egy négymeccses sorozat előtt áll a novemberi bajnoki szünetig. Szerdán Körmendre látogat, majd itthon fogadja a Paksot, és idegenben zárta ezt az etapot a DEAC vendégeként.

Az NB I. A-csoport 6. fordulójának mérkőzései közül kettőt már csütörtökön megrendeztek: Honvéd-Kecskemét 58-87, DEAC-Paks 54-82.

A szombati találkozók: Szolnok- Alba Fehérvár 18.00, Oroszlány - Falco KC 18.00, NKA Pécs - Körmend 18.00, Zalakerámia ZTE KK - PVSK 19.15.