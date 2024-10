Az avarégetés helyett számos más megoldás kínálkozik Fotó: Mészáros Annarózsa

A jövő zöld megoldásai

Az avarégetés hosszú távon fenntarthatatlan megoldás, ezért egyre több helyen szigorítják vagy tiltják be. Magyarországon számos településen már ma is tilos az avarégetés, a szabályozás pedig várhatóan tovább szigorodik. A fenntartható kertészkedés egyre fontosabb szerepet játszik a környezettudatos életmódban. A zöldhulladék megfelelő kezelése nemcsak az élőlények védelmét szolgálja, hanem hozzájárul a klímavédelemhez is. Az avar komposztálása, talajtakarásként való felhasználása vagy a helyi hulladékkezelési rendszerek igénybevétele mind olyan megoldás, amely hosszú távon kíméli a környezetet és segíti a fenntartható kertészkedést.

Védelem a sünök és az élővilág számára

Az avarégetés helyett válasszunk olyan megoldásokat, amelyek figyelembe veszik a természet egyensúlyát és az élővilág védelmét. A sünök és más téli álmot alvó állatok számára a megfelelő búvóhelyek kialakítása alapvető fontosságú. A kertünkben felhalmozott avarkupacok biztonságos menedéket nyújtanak és hozzájárulnak a biodiverzitás fenntartásához.