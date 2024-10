A Kosztolányi utca kétirányúsítása jól halad

Javában zajlik Zalaegerszeg legnagyobb infrastrukturális beruházása. A Kosztolányi utca kétirányúsításának több helyszínén láthatóan sokat haladtak a kivitelezők az elmúlt hónapban. Jelenleg is zajlik a páterdombi aluljáró átépítése, a munkálatokkal decemberben végeznek, mondta Bali Zoltán alpolgármester. Ugyancsak jó ütemben halad a református és az evangélikus templom között, a kórház főbejárata előtt a buszmegálló öböl kialakítása, a közművek kiváltása. Folyamatosan helyezik ki az új villanyoszlopokat is a Kosztolányi utcában. Ezzel egy időben telepítik az új lámparendszereket a szakemberek. Az alpolgármester hozzátette, a beruházás déli részén, a Bajcsy-Zsilinszky úttól egészen a Zrínyi utcai postáig új csapadékcsatornát építenek, ami az Avas-árok felé fogja majd az esővizet elvezetni. A vasútállomás előtt és a Dobó Katalin utcában szegélyépítési munkákat végeznek a szakemberek.

Prosztatarák: egy vérvétellel felismerhető

A prosztatarák korai felismerése érdekében a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórházban november 4-én (hétfő) és november 11-én (hétfő) "Egy szúrás, egy szűrés" címmel akciót hirdetnek. A férfiak körében a prosztatarák korai felismerését kulcsfontosságúnak tartják. A prosztatarák szűrőprogram részleteiről kedden a kórházban sajtótájékoztatón beszélt dr. Brünner Szilveszter főigazgató-főorvos, valamint dr. Flórián Zoltán, az urológiai osztály főorvosa és dr. Erdődi Bence urológus. Világszerte a férfi lakosság második leggyakoribb megbetegedése a prosztatarák és az ötödik leggyakoribb haláleset. Világszinten 2020-ban a statisztikai adatok azt mutatták, hogy körülbelül 1,4 millió újonnan felfedezett prosztatarákos férfi volt, a halálesetek száma 375 ezer embert jelentett. Csak az Európai Unióban ugyanebben az időszakban 335 ezer új beteget észleltek és mintegy 70 ezer férfi halálát okozta a prosztatarák.

Koltai Róbert és Elek Ferenc a színpadon

Október 21-én egy igazi csemegét láthatott a keszthelyi közönség Koltai Róbert és Elek Ferenc színművészek előadásában. A Bujtor István Filmfesztiválon több kategóriában is nyertes “Meghalni bárki tud” című thriller felolvasószínházi változatának bemutatójára került sor. A “Meghalni bárki tud” először szobaszínházi verzióban mutatkozott be. Tavaly nyáron készült film a történetből, ami ugyanott játszódik, mint a szobaszínház előadásai is voltak: Surányi András filmrendező lakásában. Az alkotók október közepén a Vadaskert Étterem színpadára hozták el a darabot. Így a filmváltozat után egy még intimebb közegben is találkozhatott a közönség az alkotással.