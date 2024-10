Hiányzik a fény

A téli depresszió mögött társadalmi változások is meghúzódnak – mondta a pszichológus. – Korábban a falusi életmód során az emberek a nappal együtt keltek és feküdtek le. A tél egyfajta rekreációs időszakot is jelentett, ami alatt felkészültek a következő év mezőgazdasági munkáira. Mára viszont a világítás általánossá vált, így a nappalok és ezzel együtt munkaórák száma tetszőlegesen meghosszabbítható. Gyakorlatilag ma már azt mondhatjuk, hogy a sötétben történő aktvitás nem is nagyon különbözik a nappalitól. Így a szervezetnek kevesebb ideje marad regenerálódni, és a tartalék erőforrásait feltölteni.