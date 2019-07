Kábítószert kapott, s adott a barátainak egy kanizsai férfi

Nem csökkentette a törvényszék annak a nagykanizsai férfinak a büntetését, akit kábítószer birtoklása, illetve kereskedelme miatt ítéltek első fokon 3 év 4 hónap szabadságvesztésre.

A most 47 éves Sz. Róbert korábban már kábítószerrel viszszaélés, valami kábítószer birtoklása miatt kétszer állt bíróság előtt. Végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésének próbaideje 2017 januárjában telt le.

A most jogerősen lezárt büntetőügy a 2017 júniusa előtti időszakra nyúlik vissza, amikor a férfi amfetamint, kokaint és különböző kábító hatású anyagokat tartalmazó porokat, tablettákat szerzett be, s ezeket a lakásán tárolta. Sz. Róbert nemcsak maga fogyasztotta a kábítószert, hanem ellentételezés nélkül barátainak is juttatott belőle. A rendőrségre érkezett névtelen bejelentés alapján 2017. július 18-án eljárás indult a férfi ellen, és a baráti körét is ellenőrizték. Aznap délután mindkét barátját igazoltatták, autóikat átvizsgálták, több gramm kábítószer került elő tőlük. Ezt követően a városban autóval közlekedő Sz. Róbertet igazoltatták, átvizsgálták Mercedes gépkocsiját, majd házkutatást tartottak a lakásában.

A nyomozók számos, fehér port tartalmazó műanyag tasakot, dobozokat, különféle tablettákat, digitális mérleget foglaltak le. A szakértői vizsgálat kokaint, amfetamint és kábítószernek minősülő MDMA-t mutatott ki, mégpedig öszszességében a jelentős menynyiséget meghaladó mértékűt. A férfi a bűncselekmény elkövetését elismerte.

Elmondása szerint a kábítószereket rejtő csomagot ismerősétől kapta, aki tartozott neki, s ezzel fizetett. Bár mérges volt, hogy nem pénzt kapott vissza a kölcsön fejében, de a csomagot eltette, mert arra gondolt, jó lesz a pár nappal későbbi születésnapjára. Azt is elismerte, hogy a kábítószerből adott két barátjának. A büntetőügy az enyhítésre irányuló fellebbezés miatt került az egerszegi törvényszékre, ahol az elsőfokú ítéletet annyiban változtatták meg, hogy a szabadságvesztést fegyház helyett börtönben kell végrehajtani.