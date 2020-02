Hat év után ismét DalFesztivált hirdetnek Hévízen

Hat év után ismét meghirdetik a Hévízi DalFesztivált, amellyel a magyar szerzeményeket szeretnék népszerűsíteni.

Hermann Katalin, a Gróf Festetics György Művelődési Központ igazgatója elmondta: a 2014-es seregszemle nagyon sikeres volt, többeknek itt indult el az előadói pályájuk. A folytatás ötlete Varga Antaltól, az akkori élőzenés kíséretet biztosító Abrakazabra zenekar vezetőjétől származik, aki arra hívta fel a figyelmet: a legnagyobb videómegosztó csatornán még ma is sok nézőt vonzanak a ’14-es felvételek.

Most is Bebe lesz a házigazda, aki az első DalFesztivál műsorvezetője volt, a zsűriben pedig a hazai – régi és újabb keletű – táncdalfesztiválok azóta befutott sztárjai foglalnak helyet, így Eszményi Viktória, Szulák Andrea, Solymos Tóni és Soltész Rezső.

– Szerettük volna Kovács Katit is megnyerni – engedett bepillantást a kulisszák mögé Hermann Katalin –, de azt mondta, nem vállalja, mert minden fellépőt tovább akarna juttatni, s megszakadna a szíve, ha ilyen súlyos döntésekben részt kellene vállalnia.

A szervezők minden 18 év feletti előadót várnak, akár a határon túlról is, jelentkezni március 16-án éjfélig a

[email protected] címen lehet ímélben. Nevezni az 1960-tól ’85-ig terjedő időszak magyar popzenei repertoárjából választott dallal lehet, a válogató nagyszombaton lesz. Itt még az általuk küldött zenei alapra énekelnek majd a versenyzők.

A július 31-i döntőre már a zsűri választ megfelelő szerzeményt az előadóknak, akik azt élőzenés kísérettel, profi színpadi körülmények között – sminkes, fodrász, stylist szakszerű támogatásával – adhatják elő. A fődíj egy kétszemélyes egzotikus utazás lesz teljes ellátással, emellett pedig a kiugrás, akár az előadói karrier indulásának lehetősége.

– Szeretnénk a magyar dalokra, a magyar nyelvű szerzeményekre irányítani a figyelmet – szögezte le Hermann Katalin, hozzátéve: mindenkit várnak, aki vállalja, hogy magyarul magyar dalt énekel.