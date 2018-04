Elültették a férfi felelősség fáját Hévízen

Faültetéssel hívták fel a figyelmet a férfiak családi és társadalmi felelősségvállalásának, értékközpontú példamutatásának fontosságára a minap a fürdővárosban.

A férfi felelősség fáját, azaz a jövőt, a családok szoros kötelékét szimbolizáló diófacsemetét Papp Gábor polgármester és Bedő Imre, a Férfiak Klubja elnöke ültette el a Tavirózsa utcában, a multifunkciós sportpálya és a szenior játszótér közötti területen.

Bedő Imre kiemelte: fontos, hogy ilyen szimbólumokkal is felhívják a figyelmet arra, hogy a családközpontú, jövőorientált, a fiatalabb generációk számára mintaértékű férfiakra ma nagyobb szükség van, mint valaha. Ezt szolgálja a Férfiak Klubja országos méretű társadalmi projektje, melynek keretében Kárpát-medence-szerte számos településen elültetik a férfi felelősség fáját, amely tucatnyinál is több városban már megtalálható, s idén tavasszal további húsz diófacsemetével bővül a sor. Papp Gábor polgármester kiemelte: a klub céljaival családfőként és Hévízen élő férfiként is maximálisan egyetért, ezért is támogatta a faültetés gondolatát.