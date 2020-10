Ebrendészeti hozzájárulást szed Zalakaros a gazdiktól

Követve a sok más településen bevett gyakorlatot, a jövő év elejétől ebrendészeti hozzájárulást vezet be a fürdőváros önkormányzata.

A lépés egyik indoka, hogy jelentősen növekszik az ebek száma Zalakaroson. A gazdik által fizetendő hozzájárulás bevezetése alapvetően kettős célt szolgál: egyrészt a felelős állattartás felé mutató lépés, másrészt majd a kutyások számára nyújtott szolgáltatások (kutyaürülék-gyűjtők és zacskók kihelyezése, kutyafuttató kialakítása és működtetése) fedezetét is jelenti.

A hozzájárulás éves mértéke – függetlenül az eb fajtájától – egy állat esetén 5.000, minden további kutya után pedig 6.000 forint. A képviselők a hozzájárulás bevezetéséről rendelkező jogszabályban úgy határoztak, hogy az ebtulajdonosnak az éves hozzájárulás felét kell fizetnie, ha bármely ok miatt az első félévben más lesz az eb tulajdonosa. Szintén az éves ebrendészeti hozzájárulás felét kell megfizetni, ha az ebet június 30-ig bezárólag Zalakaros közigazgatási területén tartja, azaz megakadályozza annak elkóborlását, az eb közigazgatási területről történő kikerülését pedig legkésőbb július 15-ig bejelenti.

A képviselők arról is döntöttek, hogy a most meghozott szabályozással összhangban felülvizsgálják az önkormányzat többi, állattartással kapcsolatos rendeletét is.

Kiemelt képünk illusztráció.