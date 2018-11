A legjobb tanulókat díjazták Felsőrajkon

A Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 4. alkalommal rendezte meg az „Alapítvány legjobbja” tanulmányi versenyt, a győzteseknek nemrég adták át a díjakat.

Az alsó és felső évfolyamos diákok több tantárgyból – matematika, természetismeret, biológia, földrajz, magyar, angol és német nyelv – is megmérették magukat. A 119 indulóból ezúttal is az első helyezett gyerekeket jutalmazták a díjátadón. A fiatalok a pénzjutalom mellett értékes könyveket is kaptak.

A rendezvény fővédnöke Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos volt, aki bejelentette, hogy a tanév folyamán 20 új számítógéppel támogatja az intézményeket. Átadták Az év iskolája díjat is. Idén a Vas megyei Egervölgy Suli Harmónia Általános Iskola kapta az elismerést, elsősorban az országos versenyeken elért kiváló eredményekért. Az alapítvány kurátorai idén a technikai dolgozók munkáját ismerték el. A takarítószemélyzet és az iskolatitkár is pénzjutalomban részesült.

A rendezvényen elhangzott: a szülők bizalma nélkül ma már nem működnének a vidéki kis iskolák. Szerencsére az alapítvány által működtetett intézményekben növekszik a gyermeklétszám, így a következő tanévre is megkapták az Emberi Erőforrások Minisztériumától a szükséges támogatást. A rendezvényt színesítette Zóka Zoltán 8. osztályos zalaszentmihályi tanuló fotókiállítása. Zoli első helyezést ért el nemrégiben az egyik országos fotópályázaton.

