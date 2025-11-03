Keszthelyi közösségi költségvetés: ez a három terv valósul meg a lakosság ötleteiből

A keszthelyi önkormányzat ötmillió forintos keretösszeggel hirdette meg a közösségi költségvetést: a helyiektől vártak fejlesztési ötleteket. Közel 150 tervet küldtek be a városlakók, melyekből több mint ötvenet választott ki az önkormányzat. Ebből a félszáz javaslatból választhatták ki az érdeklődők, melyik a legszimpatikusabb számukra: szeptember végéig lehetett voksolni a javaslatokra. Egy ötletre mindenki csak egyszer szavazhatott, viszont akár tíz ötletre is letehette voksát a keszthelyi közösségi költségvetés szavazásán.

A napokban hirdették ki a keszthelyi közösségi költségvetés eredményét

Fotó: Palánki Edit/ Forrás: Keszthely Város Önkormányzata/Facebook

A keszthelyi önkormányzat a közösségi oldalán összegezte a programot:

146 ötlet érkezett

55 javaslatot bocsátottak szavazásra

1211 érvényes szavazat érkezett a javaslatokra

5030 szavazatpont oszlott meg az ötletek között.

Ez utóbbi abból adódott, hogy bárhonnan lehetett szavazni, nem csak a városlakók voksa számított, viszont az övüké súlyozottan: a legtöbbet a keszthelyi lakosok szavazata ért, ezt követték a környék lakosai, majd a zalaiak, aztán a más vármegyékben élők.

E tervekre szavaztak a legtöbben - három terv valósul meg első körben a keszthelyi közösségi költségvetés keretében

A programban nem csak egy, hanem három nyertes ötlet is az élen végzett, ezek megvalósítására osztotta fel az önkormányzat a keszthelyi közösségi költségvetés céljára elkülönített ötmillió forintot.

Az első helyezett a 379. Feltámadás Cserkész Csapat fejlesztési terve, a cserkészotthon fejlesztése lett, amelyre 3 millió forint jut a közösségi költségvetésből.

"A Keszthelyi 379. cserkészcsapat ebben az évben ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját. A keszthelyi cserkészek azok, akik évtizedek óta ott állnak első szóra a legtöbb városi rendezvényen – legyen szó hidegről, hóról, kánikuláról vagy esőről. Sorfalat állnak, koszorúznak, tisztelegnek, szolgálják a várost, a közösséget és a hagyományokat az évfordulókon és jeles ünnepeken – legyen szó nemzeti megemlékezésről, koszorúzásról vagy ünnepi műsorról – mindezt teljesen önkéntesen. A gyerekek jelenleg egy dohos, nyirkos, penészes falú egyházi épületben játszanak, cserkészkednek. A helyiséget már szülői összefogással egyszer kifestették, rendbe tették, de magának az épületnek ez a része már öreg és vizesedik, a felújítás hiábavaló szélmalomharc. Dohos, egészségtelen körülmények adottak az őrsgyűlés helyszíneként, holott ez a csapat igazi értékek mentén dolgozik. Igazán megérdemelné a cserkészet, hogy modernebb, egészségesebb körülmények között működjön. Szánjuk ezt a keretet arra, hogy a cserkészeink más épületben, egészséges, kulturált, szép környezetben tarthassák őrsgyűléseiket, foglalkozásaikat" - fogalmazta meg a javaslat beküldője.