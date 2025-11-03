1 órája
Keszthelyi közösségi költségvetés: ez a három terv valósul meg a lakosság ötleteiből
Cserkészotthon, zöldítés a Fő téren és a KRESZ-park fejlesztése. A városlakók és a település fejlődése iránt érdeklődők szavazatai alapján e három terv kap forrást a keszthelyi közösségi költségvetés ötmillió forintjából.
Fotó: Keszey Ágnes
A keszthelyi önkormányzat ötmillió forintos keretösszeggel hirdette meg a közösségi költségvetést: a helyiektől vártak fejlesztési ötleteket. Közel 150 tervet küldtek be a városlakók, melyekből több mint ötvenet választott ki az önkormányzat. Ebből a félszáz javaslatból választhatták ki az érdeklődők, melyik a legszimpatikusabb számukra: szeptember végéig lehetett voksolni a javaslatokra. Egy ötletre mindenki csak egyszer szavazhatott, viszont akár tíz ötletre is letehette voksát a keszthelyi közösségi költségvetés szavazásán.
A keszthelyi önkormányzat a közösségi oldalán összegezte a programot:
- 146 ötlet érkezett
- 55 javaslatot bocsátottak szavazásra
- 1211 érvényes szavazat érkezett a javaslatokra
- 5030 szavazatpont oszlott meg az ötletek között.
Ez utóbbi abból adódott, hogy bárhonnan lehetett szavazni, nem csak a városlakók voksa számított, viszont az övüké súlyozottan: a legtöbbet a keszthelyi lakosok szavazata ért, ezt követték a környék lakosai, majd a zalaiak, aztán a más vármegyékben élők.
E tervekre szavaztak a legtöbben - három terv valósul meg első körben a keszthelyi közösségi költségvetés keretében
A programban nem csak egy, hanem három nyertes ötlet is az élen végzett, ezek megvalósítására osztotta fel az önkormányzat a keszthelyi közösségi költségvetés céljára elkülönített ötmillió forintot.
Az első helyezett a 379. Feltámadás Cserkész Csapat fejlesztési terve, a cserkészotthon fejlesztése lett, amelyre 3 millió forint jut a közösségi költségvetésből.
"A Keszthelyi 379. cserkészcsapat ebben az évben ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját. A keszthelyi cserkészek azok, akik évtizedek óta ott állnak első szóra a legtöbb városi rendezvényen – legyen szó hidegről, hóról, kánikuláról vagy esőről. Sorfalat állnak, koszorúznak, tisztelegnek, szolgálják a várost, a közösséget és a hagyományokat az évfordulókon és jeles ünnepeken – legyen szó nemzeti megemlékezésről, koszorúzásról vagy ünnepi műsorról – mindezt teljesen önkéntesen. A gyerekek jelenleg egy dohos, nyirkos, penészes falú egyházi épületben játszanak, cserkészkednek. A helyiséget már szülői összefogással egyszer kifestették, rendbe tették, de magának az épületnek ez a része már öreg és vizesedik, a felújítás hiábavaló szélmalomharc. Dohos, egészségtelen körülmények adottak az őrsgyűlés helyszíneként, holott ez a csapat igazi értékek mentén dolgozik. Igazán megérdemelné a cserkészet, hogy modernebb, egészségesebb körülmények között működjön. Szánjuk ezt a keretet arra, hogy a cserkészeink más épületben, egészséges, kulturált, szép környezetben tarthassák őrsgyűléseiket, foglalkozásaikat" - fogalmazta meg a javaslat beküldője.
A második helyezett projekt, a Fő tér zöldítésének terve egymillió forintos támogatáshoz jut, a javaslattevő szándéka egy olyan zöld oázis létrehozása, amely könnyebbé teszi a forró napokat és télen enyhíti a hideget.
Ugyancsak egymillió forint jut a KRESZ-park fejlesztésére. A javaslat beküldője zöldfelülettel, virágzó bokrokkal körbevett, közlekedési táblákkal, gyalogátkelővel és közlekedési szabályokat bemutató infótáblákkal kialakított mini úthálózatot álmodott meg.
A keszthelyi közösségi költségvetés programja folytatódik
Mint ahogy az önkormányzat bejegyzéséből kiderül, a beérkezett ötletek között több olyan van, amelyek megvalósítását tervezi az önkormányzat. 13 terv valóra váltását jövő évre tervezik, 28 javaslatot pedig örökbefogadásra ajánlanak fel, azaz olyan személyek, szervezetek, intézmények vagy cégek jelentkezését várják, akik finanszírozzák, támogatással segítik a javaslatok megvalósulását. Az önkormányzat szándéka az, hogy jövő évben is meghirdeti a közösségi költségvetés programot.