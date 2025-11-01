1 órája
Zala új csodája: Fények Falva, amit mindenkinek látni kell (galéria)
Zalaegerszegen, a Göcseji Skanzenben járt egyik nagykanizsai olvasónk a családjával. A Fények Falva lenyűgözte őket, több látványos fotót is készítettek.
A fénykapu mögött csodavilág várja a látogatókat
Fotó: Mesztegnyei Krisztián/Olvasó
Mint arról nemrégiben portálunkon beszámoltunk, adventi hangulatot varázsoltak a Göcseji Skanzen portáira, amit a közönség 2026. február elsejéig tekinthet meg, belépőjegy fejében minden nap 17-21 óra között. Arról is írtunk, hogy a régi épületek, paraszti porták gyűjteménye a modern világ vívmányának köszönhetően vált mesebeli falucskává.
Nagykanizsai olvasónk, Mesztegnyei Krisztián családjával figyelt fel a DECOLED Story of Lights fénykiállítás-sorozatra és meglátogatták a skanzent. Ha már ott jártak, látványos fotókat is készítettek, melyeket olvasóinkkal is megosztottak. Íme:
Fények falva - olvasói fotókFotók: Mesztegnyei Krisztián/Olvasó
