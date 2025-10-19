1 órája
Robotok szüretelhetnek a tesztpályán, olcsóbb parkolás, eltűnt egy fiatal és gyász Zalában - mutatjuk a hét legfontosabb történéseit!
Az elmúlt hét bővelkedett jó és rossz hírekben egyaránt. Ha lemaradt valamiről, most bepótolhatja - itt a heti hírösszefoglalónk.
Cikkünkben összeszedtük, mi érdekelte a héten olvasóinkat. Heti hírösszefoglalónkból kihagytuk a baleseteket és a bűnügyi híreket - ezekkel külön írásban foglalkozunk majd.
Egy zalai lány a Megasztárban
Idén ismét elindult a TV2 népszerű zenés tehetségkutatója, s ezúttal egy zalaboldogfai versenyzőnek is szurkolhattunk - igaz nem sokáig. Borsos Eleonóra ugyanis kiesett a középdöntőben. A fiatal énekesnő azonban kicsit sem bánkódik, portálunknak pedig rengeteg kulisszatitkot mesélt. Cikkünket itt olvashatja!
Újabb mérföldkő a ZalaZONE történetében
Hamarosan robotok szüretelnek málnát a zalaegerszegi járműipari tesztpályán. Ezt prof. dr. Palkovics László kormánybiztos, a ZalaZONE Alapítvány kuratóriumának elnöke jelentette be az alakuló ülésüket követő sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy az alapítvány létrehozásával az agrárszektorban is végeznek majd kutatás-fejlesztést. További részletek cikkünkben!
Sikeres kutatóakció Zalában: előkerült az eltűnt fiatal férfi
A zalai rendőrök szerda este, még sötétedés előtt rátaláltak arra a 20 éves fiatalra, aki keddről szerdára virradó éjszaka tűnt el otthonából. Böde közelében, egy erdős területen, egy vadászles közelében találtak rá az alulöltözött, segítségre szoruló férfira. A férfi keresésében 19 rendőr – köztük a kutyás csoport tagjai –, s a Charlie névre hallgató kutyájuk, illetve tucatnyi polgárőr vett részt tevőlegesen. Cikkünket itt olvashatja!
Lázár János ipari fejlesztést ígért Nagykanizsának
Csütörtökön Nagykanizsára érkezett a Lázárinfó, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter számos ígéretet tett a kanizsaiaknak. A miniszter már a lakossági fórum elején jelezte, hogy a kormánynak vannak "tartozásai" Nagykanizsa vonatkozásában, éppen ezért konkrét fejlesztési ígéretekről is szó esett. További részletek cikkünkben!
Olcsóbban parkolhatsz a zalaegerszegi belvárosban!
Gördülékenyebb lesz az Egerszeg Kártya ügyintézése, tovább üzemelhet a kertvárosi posta, s százmilliók érkeznek városfejlesztésre. Összesen 29 napirendi pontot tárgyalt a közgyűlés, köztük azt, hogy mennyivel lesz kedvezőbb a parkolás Zalaegerszegen. Minderről Balaicz Zoltán polgármester számolt be a városházán csütörtökön délután. Cikkünket itt olvashatja!
Heti hírösszefoglaló: Gyász Zalában
Sajnos a hét folyamán három gyászhírről is beszámoltunk. Elhunyt a zalai születésű nyugalmazott plébános, Kiss Sándor atya. A hétfőn eltávozott pap a pákai plébánia területén született 1942-ben. Búcsúznunk kellett továbbá Madár Gábortól, a ZTE labdarúgócsapatának legendás edzőjétől, aki 1990-ben és 1994-ben is visszajuttatta a csapatot az élvonalba, de dolgozott Kaposváron Sopronban és a Hévíz csapatánál is.
Felsőszenterzsébet korábbi polgármesterét, Józsa Gyulát kedden, néhány nappal egy műtéti beavatkozást követően érte a halál. Öt cikluson át, egészen 2010-ig töltötte be a polgármesteri tisztséget a településen. 2010-ben önként vonult vissza, akkor már csupán képviselőjelöltként indult, s be is választották a testületbe, aminek azóta is tagja volt.