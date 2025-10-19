október 19., vasárnap

Hírösszefoglaló

1 órája

Robotok szüretelhetnek a tesztpályán, olcsóbb parkolás, eltűnt egy fiatal és gyász Zalában - mutatjuk a hét legfontosabb történéseit!

Az elmúlt hét bővelkedett jó és rossz hírekben egyaránt. Ha lemaradt valamiről, most bepótolhatja - itt a heti hírösszefoglalónk.

Zaol.hu

Cikkünkben összeszedtük, mi érdekelte a héten olvasóinkat. Heti hírösszefoglalónkból kihagytuk a baleseteket és a bűnügyi híreket - ezekkel külön írásban foglalkozunk majd.

heti hírösszefoglaló
Heti hírösszefoglalókban szerepel a Megasztár középdöntőjébe négy igennel bejutott zalaboldofai Boros Eleonóra.  Forrás: Ellye/Boros Eleonóra

Egy zalai lány a Megasztárban

Idén ismét elindult a TV2 népszerű zenés tehetségkutatója, s ezúttal egy zalaboldogfai versenyzőnek is szurkolhattunk - igaz nem sokáig. Borsos Eleonóra ugyanis kiesett a középdöntőben. A fiatal énekesnő azonban kicsit sem bánkódik, portálunknak pedig rengeteg kulisszatitkot mesélt. Cikkünket itt olvashatja!

Prof. dr. Palkovics László: A ZalaZONE Alapítvány létrehozásával a járműipari tesztpálya önálló identitás lett, fizikailag, szakmailag és már jogilag is Zalaegerszeghez tartozik. Fotó: Pezzetta Umberto

Újabb mérföldkő a ZalaZONE történetében

Hamarosan robotok szüretelnek málnát a zalaegerszegi járműipari tesztpályán. Ezt prof. dr. Palkovics László kormánybiztos, a ZalaZONE Alapítvány kuratóriumának elnöke jelentette be az alakuló ülésüket követő sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy az alapítvány létrehozásával az agrárszektorban is végeznek majd kutatás-fejlesztést. További részletek cikkünkben!

Sikeres kutatóakció Zalában, épségben előkerült az eltűnt 20 éves férfi. Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Sikeres kutatóakció Zalában: előkerült az eltűnt fiatal férfi

A zalai rendőrök szerda este, még sötétedés előtt rátaláltak arra a 20 éves fiatalra, aki keddről szerdára virradó éjszaka tűnt el otthonából. Böde közelében, egy erdős területen, egy vadászles közelében találtak rá az alulöltözött, segítségre szoruló férfira. A férfi keresésében 19 rendőr – köztük a kutyás csoport tagjai –, s a Charlie névre hallgató kutyájuk, illetve tucatnyi polgárőr vett részt tevőlegesen. Cikkünket itt olvashatja!

Lázár János a kanizsai Lázárinfón is azt kérte: mindenki hallgassa meg a másikat. Fotó: Szakony Attila

Lázár János ipari fejlesztést ígért Nagykanizsának

Csütörtökön Nagykanizsára érkezett a Lázárinfó, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter számos ígéretet tett a kanizsaiaknak. A miniszter már a lakossági fórum elején jelezte, hogy a kormánynak vannak "tartozásai" Nagykanizsa vonatkozásában, éppen ezért konkrét fejlesztési ígéretekről is szó esett. További részletek cikkünkben!

A parkolás Zalaegerszegen sokkal kedvezőbb lesz januártól. Fotó: Mozsár Eszter

Olcsóbban parkolhatsz a zalaegerszegi belvárosban!

Gördülékenyebb lesz az Egerszeg Kártya ügyintézése, tovább üzemelhet a kertvárosi posta, s százmilliók érkeznek városfejlesztésre. Összesen 29 napirendi pontot tárgyalt a közgyűlés, köztük azt, hogy mennyivel lesz kedvezőbb a parkolás Zalaegerszegen. Minderről Balaicz Zoltán polgármester számolt be a városházán csütörtökön délután. Cikkünket itt olvashatja!

Heti hírösszefoglaló: Gyász Zalában

Sajnos a hét folyamán három gyászhírről is beszámoltunk. Elhunyt a zalai születésű nyugalmazott plébános, Kiss Sándor atya. A hétfőn eltávozott pap a pákai plébánia területén született 1942-ben. Búcsúznunk kellett továbbá Madár Gábortól, a ZTE labdarúgócsapatának legendás edzőjétől, aki 1990-ben és 1994-ben is visszajuttatta a csapatot az élvonalba, de dolgozott Kaposváron Sopronban és a Hévíz csapatánál is. 

Felsőszenterzsébet korábbi polgármesterét, Józsa Gyulát kedden, néhány nappal egy műtéti beavatkozást követően érte a halál. Öt cikluson át, egészen 2010-ig töltötte be a polgármesteri tisztséget a településen. 2010-ben önként vonult vissza, akkor már csupán képviselőjelöltként indult, s be is választották a testületbe, aminek azóta is tagja volt. 

 

