Kapitális fogás
44 perce
Láttunk már óriáshalakkal pózoló horgászokat, de ez a szörnyeteg nagyobb, mint egy profi kosárlabdázó! (Fotó)
Kapitális méretű, 225 cm hosszú és 102 kg súlyú harcsát fogott ki egy helyi horgász Mohácsnál, adta hírül a bama.hu.
2025.10.25. 08:40
Nem semmi! Rekordlistás ponty akadt horogra a Balatonnál
