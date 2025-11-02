43 perce
Búvártragédia: már nem tértek vissza a Hévízi-tó kutatói (galéria)
Két búvár vesztette életét a hévízi tó forrásbarlangjának kutatása közben. Plózer István és Páli Ferenc tragédiája 48 éve, 1977. október 30-án történt. Korabeli leírások segítségével idézzük fel a búvártragédia történetét.
A hévízi forrásbarlang
Forrás: Hévízi Tófürdő
"Plózer István és Páli Ferenc, az Amphora Könnyűbúvár Klub sportolói a közelmúltban, eddig ismeretlen ok miatt tragikus baleset áldozatai lettek a hévízi tóbarlangban. Plózer Istvánt pénteken eltemették, Páli Ferenc temetésére később kerül sor"- közölte a búvártragédia kapcsán 1977. november 5-én a Népsport. A két búvár 48 éve, 1977. október 30-én vesztette életét a mélyben.
De mi történt előtte és mit lehet tudni a két búvár végzetes utolsó merülésének történetéről? Idézzük fel korabeli források segítségével.
1975-ben fedezték fel a Hévízi-tó forrásbarlangját
A Hévízi-tó kutatása az 1950-es évek végén kezdődött, a forrásbarlangot pedig 1975. február 10-én az Amphora Könnyűbúvár Sport Klub két búvára, Plózer István és Csávosi Lajos fedezte fel.
Ezt megelőzően, még 1972 februárjában és márciusában felderítő merülésekre indultak.
"A forráskráter alján 38 méter mélységben, fatörmelék körül nagy erővel előtörő 38,8 °C-os vízzel találták magukat. Plózer István barátjával és búvártársával, Csávosi Lajossal 1975. február 10-én egy újabb, előre pontosan megtervezett merülés alkalmával beúsztak a folyosóba.
„Némi ügyeskedéssel bemásztam a szűk nyíláson, majd a folyosó bal oldalára húzódtam, mivel a nyílást itt teljesen elzárta a fa- és kőtörmelék. Lassan kezdtünk előre úszni, miközben minden porcikánkkal figyeltünk. A bejárattól 5 méterre a járat hirtelen kitágult és eltűnt a semmiben. A megdöbbenéstől hirtelen nem értettem meg, hogy hol vagyok. A 40 méter mélységben nyíló járatban hasalva figyeltük a termet. (…) Nagyságát 15×15 méterre becsültem” - idézte fel írásában a búvár visszaemlékezéseit is Samu Zoltán Tamás, a Hévízi Tófürdő oldalán található írásában.
Az Amphora Könnyűbúvár Sport Klub búvárai dolgoztak a forrásbarlang feltárásán, a kutatásokat pedig a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet hidrogeológusai vezették.
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kiadványában Solt Péter részletesen bemutatja az Amphora Búvár Klub kutatásait, írását Plózer István kutatóbúvár emlékére ajánlja - írása itt olvasható.
A cikk felidézi: a forrásbarlang februári felfedezése után az Amphora búvárai felmérték azt, majd megtisztították a tó kráterét és barlangi forrásokat, s mérőrendszert telepítettek, hogy a szakemberek, kutatók ellenőrizni tudják a meleg- és hidegvízű források vízhozamát és hőmérsékletét.
A szerző úgy fogalmaz: "két nagyreményű búvár élete tört tragikusa hirtelenséggel ketté 1977. október 30-án".
Plózer István mindössze 29 éves volt, Páli Ferenc pedig 24 esztendős, amikor bekövetkezett tragikus haláluk.
Társával együtt életét vesztette az a búvár, aki először pillantotta meg a Hévízi-tó forrástermét
A Karszt és Barlang című kiadvány 1978-as száma foglalkozott részletesen a hévízi búvártragédia körülményeivel és tanulságaival.
"Plózer István a legképzettebb és leggyakorlottabb magyar barlangbúvárok egyike volt, számos sikeres vízalatti feltárás, eredményes kutatómunka fűződik nevéhez. Elméleti és gyakorlati felkészültségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy ő szorgalmazta, sőt készítette el a Barlangi Merülések Biztonsági Szabályzatának tervezetét. Páli Ferenc jóval fiatalabb volt Plózer Istvánnál, de szintén nagy tapasztalatokkal rendelkezett, hiszen a balesetet megelőzően már nyolc alkalommal járt lent a hévízi forrásbarlangban"- idézte fel a kiadvány.
Az írásból kiderül, hogy minden biztonsági előírást betartottak a kutatók és a felszerelések is rendben voltak, nem volt semmilyen műszaki hibájuk. A Karszt és Barlang szerzője részletesen leírta a történteket.
Búvártragédia: mi történhetett a mélyben, 48 éve, azon a végzetes napon?
A tragédia körülményeit a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálta, a kirendelt búvárszakértő Kádár Imre gépészmérnök volt. 1977. október 30-án, 11.30-kor merült a tóba Plózer István, Páli Ferenc és Nagy Antal, a felszíni merülésvezető Surányi Csaba és két biztosító búvár: Ember Sándor és dr. Köves Béla volt. A búvárok azért merültek, hogy megkeressék, hol lenne a megfelelő helye annak a kamerának, mellyel az Amphora-forrásterem melegvízű forrásait figyelnék. Úgy tervezték, hogy Plózer István és Páli Ferenc a források közelében együtt maradnak, Nagy Antal pedig megkeresi a falon az ideális rögzítési helyet, erre negyed órányi lent tartózkodást terveztek. A feladat végeztével Plózer István és Páli Ferenc jelezték társuknak, hogy elindulnak kifelé. Nagy Antal még várt két percet, aztán elindult a szűk nyílású kijáraton, de közben bosszankodott, hogy nem várták meg a többiek. Ám eközben már megtörtént a tragédia.
Kiderült, hogy Plózer István és Páli Ferenc csak jelezte, hogy elindulnak, de valójában bent maradtak. A vizsgálatok feltételezése szerint a Plózer István csuklóján tartott zseblámpa lecsúszott, és mivel könnyebb volt a víznél, a mennyezet felé lebegett, így a búvárok felfelé úsztak, hogy visszaszerezzék a lámpát.
"A felúszó búvárok beértek abba a gázkeverékbe, amely a barlang felső részét kitölti, és maximálisan mintegy 40 cm vastag réteget alkot. Az üreg tetejéhez érve Plózer István a csutorát kivehette a szájából— talán azért, hogy a gázkeveréket vizsgálja, vagy azért, hogy valamit közöljön Páli Ferenccel. Ez utóbbi a valószínűbb. Egy-két lélegzetvétel után Plózer Istvánnál meg nem állapítható mérvű rosszullét következett be. Feltehetően ennek a pillanatnyi rosszullétnek a hatására Plózer István nagy erővel nekiúszott valamilyen kiálló képződménynek vagy rögzítő vasnak, amely a szeme alatt és a halántékán súlyos sérülést, esetleg eszméletvesztést okozott" - idézte fel a történeteket a rendőrségi nyomozás alapján a Karszt és Barlang kiadvány. A búvár halálát az orvosi szakvélemény szerint fulladás okozta. Plózer István testét a víz áramlása a forrásterem nyílásához sodorta, de ott elakadt és elzárta a kijáratot.
"Páli Ferenc valószínűleg megpróbálta menteni társát, kihúzni a nyílásból, de nem sikerült. A tragédiának ezt a részletét nehéz rekonstruálni. Páli Ferencnél rosszullétre utaló körülmény nem ismert. Fulladásos halálát oxigénhiány okozta, az ő tüdejében nem volt víz" - állapította meg orvosszakértő és a rendőrség a Karszt és Barlang közlése szerint.
Búvártragédia Hévízen
Mindeközben Nagy Antal kilenc méteren zsilipelt. Amikor odaértek hozzá felszínen lévő búvártársai, a kiderült: Plózer István és Páli Ferenc nem érkezett fel. Ekkor az összes búvár lemerült, de két társukat már nem tudták visszahozni az életbe.
Ez a leírás - emeli ki a Karszt és Barlang - azonban csak egy lehetséges magyarázat, de a legvalószínűbb feltételezés, számos bizonyíték alapján.
Tisztelegnek a tóért életüket áldozó búvárok emléke előtt
A két búvár, Páli Ferenc és Plózer István halála óta az Amphora-forrásbarlangot Plózer István teremnek is nevezik. Páli Ferenc hősies haláláról - hiszen társa megmentésére sietve vesztette életét - kevesebb visszaemlékezés maradt fent, de róla is megemlékeznek több helyen. A forrásbarlang emléktáblával is megemlékezik a két búvárról, akik a mélyben vesztették életüket.
Tragikus történetek hévízi búvárokról
Van még egy hátborzongatóan tragikus szál a hévízi forrásteremben járt búvárok kapcsán. Csávosi Lajos - ő volt az, aki Plózár Istvánnal együtt fedezte fel és először úszott be a hévízi forrásbarlangba - mindössze 15 évvel élte túl barátját: sportrepülőgépével zuhant le valahol Amerikában.