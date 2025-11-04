Neves előadó érkezik
A génekről az Egészség Akadémián, mindenkit várnak az ingyenes előadásra
November 6-án, csütörtökön 17 órakor Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben Prof. Dr. Lakatos Péter András, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika igazgatóhelyettese, az MTA doktora PhD, egyetemi tanár tart előadást A gének forradalma, a genetika titkai címmel. Az önkormányzat által indított Egészség Akadémia keretében szervezik a programot, melyen a részvétel ingyenes.
