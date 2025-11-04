november 4., kedd

Károly névnap

+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Neves előadó érkezik

2 órája

A génekről az Egészség Akadémián, mindenkit várnak az ingyenes előadásra

Címkék#egészség#előadás#zalaegerszeg

Zaol.hu
A génekről az Egészség Akadémián, mindenkit várnak az ingyenes előadásra

Forrás: Facebook

November 6-án, csütörtökön 17 órakor Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben Prof. Dr. Lakatos Péter András, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika igazgatóhelyettese, az MTA doktora PhD, egyetemi tanár tart előadást A gének forradalma, a genetika titkai címmel. Az önkormányzat által indított Egészség Akadémia keretében szervezik a programot, melyen a részvétel ingyenes. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu