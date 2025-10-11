október 11., szombat

„Hit’s Pisti" újra a színpadon

1 órája

Legendás zenekar alapítója varázsolta vissza a ’90-es évek hangulatát a zalai faluba

Nagy buli kerekedett nemrég a zalai faluban, nem is akárkikkel. Szentgyörgyvölgy falunapi programot tartott, a fellépők közt volt az egykori, legendás Hit’s együttes alapító tagja is.

Korosa Titanilla
Legendás zenekar alapítója varázsolta vissza a ’90-es évek hangulatát a zalai faluba

Szentgyörgyvölgy falunapján régi ismerős lépett fel

Forrás: Némethné Simon Beáta

Annak idején, 1990-1999-ig rendszeresen zenélt a Hit’s számos helyen, főként Zalában, Szentgyörgyvölgyön is. Most a zenekar alapítója, Vörös István a legújabb zenekarával, a Roller Buli- és Rendezvényzenekarral érkezett a szentgyörgyvölgyi falunapra, sokak nagy-nagy örömére.

Szentgyörgyvölgy - Roller zenekar
Szentgyörgyvölgy falunapján óriási buli volt "Hit's Pistivel" (j)
Forrás: Némethné Simon Beáta

Falunap Szentgyörgyvölgyön egy régi ismerőssel

- Többünknek legszebb éveink legszebb napjait idézték vissza. A fiatalságunk gondtalan, bulizós időszakát – mondta Némethné Simon Beáta, a falu polgármestere, aki felhívta figyelmüket az eseményre. - Hihetetlen, hogy Pisti mindenkit milyen jól felismert, kiváló az arcmemóriája negyed évszázad után is. "Hit's Pisti"-t, ahogy nálunk mindenki ismeri, kiváló zenei tehetsége mellett embersége tette naggyá, mindenkinek a barátja volt, tisztelte a közönségét. Szentgyörgyvölgyön rég volt már zenés, táncos összejövetel, van vagy 20 éve, ezért is gondoltam, hogy újdonságként szervezzünk egy ilyet, legyen ez a program zárója. Azt hiszem, a csúcspontja lett a falunapnak, rengeteg a pozitív visszajelzés, két órát rá is húztak a tervezettre a zenészek, ezért már a folytatáson gondolkodunk.

A falunapon a buli mellett gulyásfőző- és Aranykanál főzőverseny, íjászat, bűnmegelőzési tanácsok, kézműves foglalkozás, légvár, körhinta, céllövölde, büfé, közös ebéd, Ribizli bohóc produkciója, a Vastaps Színjátszó Kör műsora és a Mixolid kamarakórus előadása várta az érdeklődőket. 

 

