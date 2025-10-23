1 órája
"Ha nem lehettél szálfa" - az ellenzéki pártok is fejet hajtottak 1956 hősei előtt
A Tiéd a Város Egyesület és az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján csütörtökön délelőtt, tájékoztatott a Zalaegerszegi Médiacentrum. A Kossuth utcai 56-os kopjafánál helyezték el a koszorúkat.
Az 56-os kopjafánál az ellenzéki pártok képviselő. Balra Békési Tamás. Góra Balázs szavalt a hősök tiszteletére.
Forrás: Zalaegerszegi Médiacentrum
A megemlékezésen Góra Balázs Veres Péter Ha nem lehettél szálfa című versét szavalta el, majd Békési Tamás, a DK-Momentum Mozgalom önkormányzati képviselője mondott beszédet. Mint mondta, ezzel a történelmi eseménnyel Magyarország a diktatúrára és a jogtiprásra mondott nemet. 1956 hősei a vélemény- és sajtószabadság mellett álltak ki. Végül a résztvevők az emlékezés koszorúit és virágait helyezték el a kopjafánál.