Kávéfőző-emlékmű, meseút vagy inkább zöld buszmegálló legyen Keszthelyen? Te melyikre szavaznál?

Ötmillió forint keretösszeget különített el a keszthelyi önkormányzat a Közösségi költségvetés című programra. Ezzel a városvezetés egyrészt felméri a városlakók igényeit, másrészt szeretné bővíteni azokat a lehetőségeket, amelyekben a keszthelyiek közvetlenül dönthetnek közügyekben. A nyár folyamán a helyiek interneten beküldhették ötleteiket. Ezeket a Polgármesteri Hivatal szakértői áttekintették, majd felkerült a honlapra az a rengeteg elképzelés, amelyről most szavazhatnak a keszthelyiek. A lakók aktivitása meglepő volt az önkormányzat számára, hiszen az első alkalommal meghirdetett ötletbörzén 30-40 javaslatra számítottak, ám 146 terv érkezett be. Ezek közül 55 került fel arra az önkormányzati oldalra, ahol szavazni lehet arról, melyik valósuljon meg.

A keszthelyi Közösségi költségvetés javaslatainak egy része zöldítési elképzelés: például hogy legyen több közösségi kert a városban. Fotó: a program önkormányzati oldala

– Az ötmillió forintnál nagyobb költségigényű terveket sajnos ki kellett zárnunk. Egyik kérésünk az volt, hogy ne küldjenek olyan ötleteket, ami nem az önkormányzat illetékességi körébe, vagy karbantartásra vonatkozik. Rengeteg ilyen kérés érkezett, ezekről nem lehet szavazni. Ugyanakkor ezek is fontos információk voltak, hiszen azokat a kéréseket is megvizsgáltuk, amelyek nem a közösségi költségvetés lehetőségeihez tartoznak: például, ha kátyúkat jeleztek, ha valahol kukákat kell cserélni, vagy padot szeretnének. Ezek a jelzések sem vesznek el, mindegyiket külön-külön megvizsgáljuk és foglalkozni fog ezekkel is az önkormányzat illetékes osztálya – árulta el dr. Exner Veronika, a keszthelyi önkormányzat kabinetvezető-helyettese.

Városfejlesztés – közösségi részvétellel

Kreatív ötleteket küldtek be a keszthelyiek, melyek között válogathatnak nekik tetszőket a szavazók.

– Sok zöldítő, városszépítő kívánság született: például legyenek zöld buszmegállók, méhlegelők. Létesüljön gyümölcsfák parkja, közösségi kert, amelyet a lakók maguk gondoznának. Társadalmi ügyeket érintő javaslat például ifjúsági vagy nyugdíjas klub, közösségi tér, családi park létrehozása. Kulturális témák közé tartozik például egy meseút gyerekeknek, útdíszítés mozaikokkal vagy hogy a helyi alkotók nyílt napokra nyissák meg műhelyüket, fogadjanak látogatókat – sorolt néhányat a több mint félszáz nyilvánossá tett tervből a kabinetvezető-helyettes.