Meglepetés
34 perce
Így lakmározott a halloweeni csemegéből Loki, a holló és Bukfenc, a mókus (videó)
Cuki videót és fotókat közölt a Sóstó Vadvédelmi Központ Facebook-on.
Bukfenc, a mókus nagyon örült a meglepetésnek.
Fotó: Sóstó Vadvédelmi Központ/Facebook
Jelmezt sem kellett öltenie Lokinak, a hollónak és Bukfencnek, a mókusnak, hogy kapjanak egy kis csemegét Halloween alkalmából. Egy-egy tökből ehették meg a finomságot, ám némi feladatmegoldásra is szükség volt a megkaparintásához – írta a közösségi oldalán a Sóstó Vadvédelmi Központ.
A Halloween Zalában is látványos volt, képgalériát készítettünk például zalaegerszegi gyerekek felvonulásáról.
Ezt ne hagyja ki!Halloween
2025.10.31. 10:30
Csokit vagy csalunk! – Hátborzongató kalandokat éltek át a legbátrabbak Csácsban (galéria)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre