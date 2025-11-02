november 2., vasárnap

Ingatlankörkép

Ideköltöznél? Picivel 60 millió felett mesés házakat találunk ebben a zalai városban!

Előző cikkünkben annak jártunk utána, vajon mennyire találunk olcsó, mondjuk 10 millió forint alatti ingatlanokat az észak-zalai városban. Most azt nézzük meg, melyek a legdrágább ingatlanok Zalaszentgróton az Ingatlanbazár kínálata szerint.

Mozsár Eszter
Ideköltöznél? Picivel 60 millió felett mesés házakat találunk ebben a zalai városban!

Most a legdrágább ingatlanokat kerestük Zalaszentgróton

Forrás: Ingatlanbazár

Lehet, hogy kicsit mélyebben a zsebbe kell nyúlni, illetve hitel esetén valamivel több futamidővel számolni, ha valakinek éppen a következő házak tetszenek meg. A legdrágább ingatlanok Zalaszentgróton 60 millió forint felett kezdődnek, ezt a hármat az Otthon Centrum ajánlatai között találtuk.

legdrágább ingatlanok Zalaszentgróton
Amerikai konyhás nappali s négy szoba van ebben az ingatlanban. A legdrágább ingatlanok Zalaszentgróton 60 millió forint felett érhetők el.
Forrás: Ingatlanbazár

Legdrágább ingatlanok Zalaszentgróton: minden igénynek megfelelők

Az első találat egy 1117 m2-es telken álló, 90 m2-es Kádár-kocka alapjaira épített ház, aminek a felújítását 2022-ben fejezték be. Az új ingatlan így már 110 m2 alapterületű, 4 szobás és 64,9 millió forintért kínálják. A falazata tégla, a belső modern, amerikai konyhás nappalival felszerelt. A családi ház mellett 20 m2-es külön bejáratú garzon (jelenleg építés alatt) található. Víz, villany, csatorna bekötve, gáz a telekre bevezetve. Fűtése vegyes tüzelésű kazánról központi, puffertartállyal történik. A melegvíz-ellátás villanybojlerről megoldott. A helyiségek klimatizáltak. A bútorok és a beépített konyhai eszközök a vételár részét képezik.

legdrágább ingatlanok Zalaszentgróton
Ezt a házat akár apartmanként is üzemeltethetjük. 
Forrás: Ingatlanbazár

Jelenleg a második legdrágább zalaszentgróti ingatlan az Ingatlanbazár portálon leszűrt lista szerint egy belvárosi, 61,9 millió forintos, 4 szobás 145 négyzetméteres családi ház. Egy 365 m2-es telek tartozik hozzá. „Az ingatlan ideális panziónak, szobakiadásra, irodáknak, de nagycsaládnak vagy összeköltözők számára is” – kínálja az Otthon Centrum. A négy külön bejáratú apartmanra bontható egység minden része tartalmaz zuhanykabinnal felszerelt fürdőszobát, háromban pedig konyhát is találunk. A fűtés cirkókazán, a részek elválaszthatók egymástó. A szigetelt épület teljes felújításon esett át, részben új tetőt kapott, a villanyhálózatát felújították. 

legdrágább ingatlanok Zalaszentgróton
Régi polgári stílus, akár új köntösben, belül is. Felújításra várnak a belső terek, kívül csinos az ingatlan. 
Forrás:    Ingatlanbazár

Régi stílus, modern elgondolás

A harmadik legdrágább találatunk egy teljesen más stílusú tégla épület, amelynek belseje teljes felújításra vár. A 190 m2-es, négy szobás, 1180 m2-es zöld területtel rendelkező házat 43,9 millió forintért kínálják. Az ingatlan Zalaszentgrót belvárosában található. Víz, villany, csatorna, gáz megtalálható az épületben. Fűtése gáz cirkó, a hőleadás pedig radiátorokon keresztül történik. A cseréptetőt pár éve felújították, az összes nyílászárót kicserélték, a vízvezeték is teljesen új. Azoknak ajánlott, akik nem félnek egy kis felújítástól, s a pénzük is megvan hozzá. Ha pedig az olcsóbbakat szeretnék megnézni, azokat korábbi cikkünkben találják. 

 

