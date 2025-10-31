Ingatlantulajdonosként akár 150 ezer forintos büntetést is kaphat, ha erről az apróságról megfeledkezik

Mindezzel a haon.hu, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Hírportál foglalkozott részletesen a közelmúltban. Miután általános érvényű témáról van szó, így részben az általuk írottakra hivatkozva, részben saját tapasztalatokra hagyatkozva mi is összefoglaljuk a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A házszámtáblák kihelyezésének elmulasztása jelentős összegű büntetést is vonhat maga után

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A h ázszámtáblák kihelyezését az önkormányzati törvény szabályozza

Mint az a haon.hu hivatkozott írásában is fellelhető, a házszámtáblák kihelyezését az önkormányzati törvény szabályozza. A jogszabály szerint a jelölésköteles épületeken a tulajdonos kötelessége feltüntetni a házszámot, aminek elsődleges célja a tájékozódás elősegítése, azaz veszélyhelyzet esetén eligazítást nyújtani a mentőszolgálat vagy a rendőrség számára, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját.

Szankciót vonhat maga után

Az önkormányzati törvény arról is rendelkezik, hogy az önkormányzat szankcióval sújthatja azokat az ingatlantulajdonosokat, akik nem teszik ki vagy nem tartják karban a házszámot az épületeiken. A lehetséges jogkövetkezményeket az adott önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia. Elrendelhetik például a házszám kitűzését, de pénzbírság kiszabásával is élhetnek, aminek összegét ugyancsak az önkormányzat állapíthatja meg. Erről már egy debreceni ügyvéd, Nemes Imre beszélt a haon.hu munkatársainak. Úgy fogalmazott: több település esetében is előfordult már, hogy az önkormányzat általános felhívással élt az ingatlantulajdonosokkal szemben, hogy helyezzék ki a házszámot. Az ügyvéd ugyanakkor azt is hozzátette: amennyiben a konkrét településen nincs erre vonatkozó önkormányzati rendelet, úgy a törvényi előírás ellenére sem érheti hátrányos jogkövetkezmény a házszámkihelyezést elmulasztó személyt.

A házszám akár az ingatlan éke is lehet. Képünkön egy varsányi épület, amelyre egy helyi vállalkozó kézműves kerámia házszámokat alkotott.

Fotó: Vendel Lajos/MW

Inkább az általános felhívás a jellemző

A haon.hu idézi Győrfi Pált, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét, aki elmondta: évente 40-50 ezer olyan riasztás történik, ahol minden másodperc számít, és egy hiányzó házszám komoly akadályt jelenthet. A mulasztásért többek közt ezért is járhat bírság, aminek összege helyszíni ellenőrzés során akár 50 ezer forint, közigazgatási eljárásban pedig 150 ezer forint is lehet. Zalában nem tudunk olyan esetről, hogy bírság kiszabásával élt volna önkormányzat egy házszám kihelyezését elmulasztó ingatlantulajdonossal szemben.

Rákérdeztünk több önkormányzatnál is, és nagyjából hasonló válaszokat kaptunk: inkább általános felhívásokkal szoktak élni a lakosság felé, amiben kérik ezen kötelességük betartását. Ahogy Erdei Csaba, Zalacséb polgármestere fogalmazott: vannak a közösségi együttélés szabályozását illetően feladatai az önkormányzatoknak – például a szabadtéri tüzelésekkel kapcsolatosan –, de ezeknél Zalacséb esetében sosem a szankcionálás volt az elsődleges cél. A polgármester olyan esetre pedig egyáltalán nem emlékszik, hogy a házszám kihelyezésének elmulasztása miatt történt volna intézkedés a településen.