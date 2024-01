Zalaegerszeg

Bemutatták Zalaegerszegen a TOP 100 gazdasági kiadványt

Bemutatták a zalaegerszegi Arany Bárány szállóban a TOP 100 Zala vármegye gazdasága 2023 című kiadványt, amelyet a NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Zalai Hírlap szerkesztősége 11. alkalommal jelentetett meg. A zalai TOP 100 kiadványt a vállalatvezetők és a vállalkozásvezetők kíváncsian figyelik, mert az első száz vállalat minta és példa is egyben, mondta Kovács Dezső, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa a zónán belüli gazdasági teljesítmények közötti eltéréseket és kitörési pontokat vázolta fel. Mint mondta, Zala vármegye elindult egy úton az önvezető és az elektromos járművek kutatás-fejlesztésével, a hadiipar is megjelent Zalaegerszegen, amely olyan iparágakat vonzhat be, mint többek között a digitális logisztika, a felhőalapú számítástechnika vagy a robotika. A Top 100 kiadványból kiderült, hogy 2022-ben Zalában a legnagyobb nettó árbevételt, 79,7 milliárd forintot a ZÁÉV érte el. A második helyen végzett 49,8 milliárddal a Gartner Intertrans Hungária, harmadik lett a Szabadics Építőipari Zrt. 39,4 milliárdos árbevétellel.

Közönségdíjas a Zalai Táncegyüttes Egyesített Utánpótláscsoportja

A Zalai Táncegyüttes Egyesített Utánpótláscsoportja nyerte meg a IX. ZegaSztár 2023 tehetségkutató verseny közönségdíját és kategóriájukban is ők lettek a legjobbak. A Hevesi Sándor Színházban tartott gálaesten valamennyi művészeti kategória győztesét kihirdették, és a támogató cégek jóvoltából számos fő- és különdíjat is átadtak. A tehetségkutató verseny fődíjának jelöltjeire több mint 8200 SMS érkezett a nézőktől a mintegy háromórás műsor ideje alatt. Döntésük alapján a Zalai Táncegyüttes Egyesített Utánpótláscsoportja nyerte a közönségdíjat, amit Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jelentett be. A 2023-as év ZegaSztárja Farkas Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását, valamint 300 ezer forintot vihetett haza. A Zalaegerszegi Televízió és az önkormányzat kétévente megtartott tehetségkutató versenye Velkey Péter, az önkormányzat humánigazgatási osztályának vezetője ötlete alapján indult útjára. A ZegaSztár 2025-ben jubilál, akkor tartják a tizedik fordulót.