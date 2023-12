Ezt Balaicz Zoltán fogalmazta meg pénteken, a Széchenyi téri díszteremben a Zalaegerszegért díjak átadásán mondott beszédében.

A középkortól kezdve a zalai vármegyeszékhely fontossága nőtt, polgárainak identitása és lokálpatriotizmusa erősödött, tette hozzá. Zalaegerszeg olyan város, amely szívesen fogad be, amely örömmel lát mindenkit, de közben zalaegerszegivé is teszi az ide letelepedőket. A maga képére formálja őket. Ahogy a helyi mondás is tartja: valaki vagy zalaegerszegi, vagy pedig az lesz.

A díjazottak csoportképe (balról) : Papp Zoltán, Péter Zoltán, dr. Pál Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke, Ocsovai Grácián, Vigh László országgyűlési képviselő, Magyar János, Gulyás Gergely, Éderné Vasáros Ágota, Balaicz Zoltán, Góczánné Tóth Zsuzsanna, dr. Sifter Rózsa főispán, Pődörné Hajdu Ibolya Rozália, Kámán Ferenc, Miszory Béla



Az ünnepségen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mondott köszöntőt, aki bevezetőjében bejelentette, hogy a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át a 93 éves dr. Marx Gyulának, aki a rendszerváltás előtti utolsó Parlament négy szabadon választott országgyűlési képviselőjének egyike volt, a zalaegerszegi közélet emblematikus alakja. Ezt követően beszédében a miniszter úgy fogalmazott, gazdag ez a város, mert olyan polgárai vannak, mint a ma kitüntetettek, akik évtizedek óta szolgálják a közösséget, hogy a város közös otthonuk legyen.

Ez évben a városi önkormányzat közgyűlése által adományozott Zalaegerszegért díjat tízen vehettek át.

Pődörné Hajdu Ibolya Rozália óvodapedagógus, idén nyugállományba vonult intézményvezető. Szakmai munkája mellett 2014 óta tagja a Zala Megyei ’56-os Hagyományőrző Egyesületnek.