Bevezetik a házhoz menő gyűjtést Zalaegerszegen is

Fokozatosan bevezetik januártól a konyhai zöld- és élelmiszer-hulladékok házhoz menő gyűjtését Magyarországon. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. közleménye szerint most 14 város, köztük Zalaegerszeg társasházi övezeteiben indul a rendszer önkéntes alapon, a programban részt vevők lakásonként egy-egy ötliteres konyhai gyűjtőedényt kapnak, amely könnyen kezelhető, valamint szag- és kifolyásmentes. Emellett a társasházak számára is kiosztanak egy-egy 120 literes barna kukát, amit a megszokott módon kell a ház elé kihúzni a meghatározott napokon. A konyhai zöld- és élelmiszer-hulladékot gyűjtő kukában sokféle szerves hulladék elhelyezhető, ám fontos, hogy nem szabad beledobni csontot, az élelmiszerek csomagolását, porzsákot, porszűrőt, papír zsebkendőt, pelenkát. Ezek, illetve az ehhez hasonló anyagok ugyanis amellett, hogy nem komposztálhatók, károsíthatják a hasznosítást végző gépeket. Tilos lesz továbbá a barna kukákba helyezni a fák ágait, leveleit, gallyakat, valamint a kommunális hulladékot. Az új rendszert az európai uniós előírásokkal összhangban vezetik be, ugyanis ennek értelmében 2024-től kötelező a biohulladék elkülönített gyűjtése.