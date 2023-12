Az is régi hagyomány, hogy az év utolsó napján az ország legnagyobb, 1900 óta működő autós, civil szervezete megköszöni a rendőrök munkáját. Ez évben a keszthelyi rendőrkapitányság két munkatársa, Horváth Tamás járőrparancsnok és Dongó Norbert segédelőadó, járőr vehette át Kiss Ambrustól, a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezet elnökétől az ajándékot.

A két rendőr főtörzsőrmester érdeklődésünkre elárulta, hogy mindketten tíz éve szolgálnak a közlekedésrendészeti osztályon, és 17, illetve 18 esztendeje kötelezték el magukat a rendőri munka mellett.

Kiss Ambrus az esemény a kapcsán hangsúlyozta, a rendőrséggel közös érdek a közúti balesetek és különösen a halálos áldozatok számának csökkentése, ezért az együttműködés.

Mint kiemelte, hazánkban a közúti közlekedési balesetekben elhunytak száma 2010-től számolva 2020 kivételével mindig meghaladta az ötszázat. Az idei adatok reménykeltőek, s talán sikerül a félezer alatt maradni. Január elsejétől november 30-ig 431 volt a halálos áldozatok száma, és október 31-ig 400. Tehát novemberben 32 halálos áldozat volt, szemben az októberi 72-vel. Ha az októberi tendencia marad, akkor meghaladta volna az áldozatok száma a félezret.

Az adatok a nyugat-dunántúli régióban is csökkenést mutatnak, az év 11 hónapját tekintve 53 volt, októberben 7, novemberben 4. Tulajdonítható ez a változás a baleset-megelőzési munka eredményének is, és biztosan szerepet játszott ebben, fűzte hozzá. Emellett azonban nagyon fontos volt a fokozott rendőri jelenlét az utakon, emelte ki.

Október közepétől december elejéig zajlott a baleset-megelőzési bizottság Látni és látszani akciója, amelyben a Magyar Autóklubot érintő egyik feladat volt az ingyenes láthatósági diagnosztika a műszaki állomásokon. Ezt sajnálatosan kevesen vették igénybe, mutatott rá Kiss Ambrus. A másik feladat a rendőrséggel közös közúti akciók sorozata volt. Győrben, Mosonmagyaróváron, Sopronban, Körmenden és Zalaegerszegen a Magyar Autóklub műszaki állomásainál volt közös ellenőrzés, felvilágosítás és helyszíni segítségnyújtás, méghozzá tucatnyi alkalommal. Emellett Lentiben és Nagykanizsán a Magyar Autóklub segélyszolgálatával együtt a rendőrökkel közösen dolgoztak három alkalommal. A közlekedők számára a téli átállást segítő akciót Sopronban és Zalaegerszegen külön rendezvénnyel zárták le.

Kiss Ambrus szólt arról is, hogy az év során más, a közlekedés biztonságát szolgáló akciókban is együttműködtek a rendőrséggel. Ezek közé tartozik Ki a mester 2 keréken? vetélkedő, a Biztonság hete és más közlekedésbiztonsági rendezvények.

Az év utolsó napja pedig alkalom arra, hogy megköszönjük egy közlekedésrendészeti járőrpárnak az éves munkáját, és ezen keresztül a rendőrségnek az együttműködést, mondta végezetül Kiss Ambrus.