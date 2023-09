Káosz vagy kevesebb dugó lesz? Ez a kérdés foglalkoztatja a Zalaegerszegen közlekedőket annak kapcsán, hogy szeptember 25-én jelentősen megváltozik a belváros forgalmi rendje. Több évtized után Kovács Károly téren, valamint a Kosztolányi Dezső utca jelentős részén kétirányúvá válik a járművek közlekedése.

A zalaegerszegi Kosztolányi utca korábbi forgalmi rendje

Az átalakítással érintett, egykor Erzsébet királyné utcában 1925 és 1935 között épült fel a Rózsa (ma Béke) liget és a Baross liget között a Sissinek emléket állító villasor. Az utca 1946-ban Kosztolányi Dezső nevét kapta meg, és a Kovács Károly térrel együtt 1976 novemberéig kétirányú volt rajta a forgalom. Az évben a nagytemplom melletti plébániakert maradványát felszámolták, a Szentháromság-szobrot áthelyezték, és elkezdődött a négysávos, 76-os számú főút átvezetése Zalaegerszeg belvárosán, végleg megszüntetve ezzel a több évszázadig főtérként funkcionáló Kazinczy tér jellegét. Ehhez kapcsolódóan lett egyirányú északi irány felé Kosztolányi Dezső utca és a vele párhuzamos Kossuth Lajos utca délnek vezetve a forgalmat.

Az akkori tervezők még nem is gondolhattak arra, hogy 20 évvel később, 1998-ban 16 ezer, 2022-ben pedig már 35 ezer gépjármű lesz a városban. A járművek gyarapodásával már a 2000-es évek elején az önkormányzat tervbe vette a Kosztolányi utca kétirányúsítását, hogy ezzel csökkentse a Kossuth utca forgalmát.

Változások a közlekedésben Zalaegerszeg belvárosában

Nos, ez hamarosan bekövetkezhet, mert szeptember 25-től a Balatoni úttól a Béke ligeti utcáig mindkét irányban járható lesz a Kosztolányi utca. De ez csak az első ütem. Ennek költségeire, az átépítésekre, a közművek kiváltására, az új forgalmi rendhez szükséges jelzések, berendezések elhelyezésére 1,8 milliárd forint támogatást kapott a város.

A Kosztolányi utca és a térség új forgalmi rendjének térképe

Fotó: ZH

Ami már biztos, a forgalmirend-változás eredményeként a Batthyány utcából, a Balatoni útról és a Kazinczy tér felől érkezve is be lehet hajtani a Kovács Károly térre. Mindkét, észak, illetve déli irányba ki lehet menni a Berzsenyi utcából, ahová a Kovács Károly térről is be lehet fordulni balra.

A forgalmi rend változása további két helyen is figyelmet igényel. A színház épülete körbejárhatóvá vált, ehhez az északi és déli oldali utcák forgalmi irányát megfordították, emiatt a Pázmány Péter utca egyirányú szakasza meghosszabbodott a színházépület déli oldaláig, ami előny, hogy itt új parkolóhelyeket festettek fel.

Az új forgalmi rend szerint a Petőfi és Kosztolányi utca kereszteződésében nem lehet balra kanyarodni egyik irányból érkezve sem!

A Biró Márton és Béke ligeti utca csomópontjában mindkét irányban osztályozó segíti a járművezetőket, és gyorsítja a forgalmat. A Béke ligetben az iskola előtti parkolók száma tízre csökkent, és csak az úttengellyel párhuzamosan lehet beállni. Szabályosan erre csak a menetirány szerint van mód, tehát ezt a Biró Márton utca felé haladók tehetik meg.

A beruházás kapcsán érdemes megjegyezni, több tucat parkolóhely szűnt meg, ezért figyelni kell a jelzőtáblákat, mert sok helyen már tilos a megállás, emiatt aztán a közlekedési szokásokat is célszerű lesz átgondolni. Legalábbis egy időre, mert a tervek szerint a belvároshoz közel, a piac térségében épülnek majd új várakozóhelyek.

Mivel a Kosztolányi kétirányú szakasza a Béke ligeti utcáig tart, attól délre a Hunyadi utcáig a nyugati oldali sávot terelőelemekkel lezárják, csak a kapubejárók maradnak szabadon. Az átépítéssel új gyalogátkelőhely is létesült, ez szintén fokozott figyelmet igényel.

További átalakítások a Kosztolányi utca forgalmi rendjében

Ezzel azonban nincs vége a városban a közlekedés átalakításának. Várhatóan októberben kezdődik a félmilliárd forintba kerülő második ütem, és ebben tíz hónap alatt építik át háromsávosra a vasútállomás, valamint a Hunyadi utca közötti szakaszt.

A beruházás végső soron könnyebb megközelíthetőséget biztosít a páterdombi városrész, a kórház, valamint a vasútállomás irányába is, valamint csökkenti a Kossuth utca terhelését azzal, hogy onnan a buszjáratok zömét, közel 100-150 járművet átterelnek a Kosztolányi utcára.

Változik a forgalmi rend a Kosztolányi utca - Berzsenyi utca kereszteződésében is. Nincsen különbség motorosok, autósok, gyalogosok, biciklisek között, mindenkire vonatkozik a KRESZ

Fotó: Pezzetta Umberto

Mindezek kapcsán Inhof András gépjármű-szakoktató arra figyelmeztet, veszélyes lesz rutinból vezetni a forgalmirend-változásokkal érintett szakaszokon. Ezért pár napig, hétig legyünk olyan körültekintőek, mintha csak most vizsgáznánk, tanácsolta. Mint mondta, az utóbbi napokban többször megfordult az érintett útszakaszokon a tanítványokkal, és felkészítette őket a változásra. Nincsen különbség motorosok, autósok, gyalogosok, biciklisek között, közlekedők vannak, így mindenkire vonatkozik a KRESZ, hangúlyozta. Véleménye szerint jól átgondolt lesz a közlekedési rend, amit idővel megszokunk, és ha figyelmesek vagyunk, nem lesz baleset, koccanás.