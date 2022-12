1. Ügyeleti időben fogadta a privát betegét a zalai orvos

Az orvos a magánpraxisába tartozó páciensét a helyi állami kórházba berendelte és fogadta. A doktor ügyeleti időben látta el a magánpraxisába tartozó hölgyet, így az egészségügyi jogviszonyával kapcsolatos kötelességét megszegte. A kórházban végzett vizsgálatért pénzt kért és fogadott el, így a Nemzeti Védelmi Szolgálat információja alapján a Zala Megyei Rendőr-főkaptányság Bűnügyi Osztálya Gazdaságvédelmi Alosztálya nyomozást folytat az orvos ellen.

2. Mentőautó szenvedett balesetet Bak és Sárhida között

A információk szerint a hang- és fényjelzést használó gépkocsit egy úthiba, kátyú megdobta, ezután borult az árokba Bak és Sárhida között. Szerencsére nagyobb baj nem esett, a szállított betegért másik mentőautó érkezett.

Fotós: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

3. Hatalmas vihar csapott le Nagykanizsára (videó)

Félelmetes morajlás hallatszott, majd szakadó eső áztatta a várost május végén. Az eső mellett borsószem nagyságú jég is esett, s a csapadék elvezetését nem bírták a vízelvezető csatornák, a belvárosi Zrínyi utcán egy kisebb folyó hömpölygött, míg az Ady utca 13. szám előtti háztól a vasútállomás irányába az autók rendszámáig ért a víz. Néhány autós megpróbált átjutni az elárasztott útszakaszon, ám néhányan inkább megfordultak és más útvonalat választottak. A járókelőknek sem volt könnyebb dolguk, mert az autók által felkorbácsolt hullámok a járdáig csaptak, volt olyan időszak, amikor bokáig ért a víz ott is.

4. Apuka lett Totó, a magát embernek képzelő keszthelyi hattyú (videó)

Totó gúnár, hímként az lenne a feladata, hogy a nem az ő fészkéből származó fiókákat elűzze, akár meg is ölje, de ő nem idegen hattyúként tekint a kicsikre, hiszen úgymond tőlem kapta őket, azt hiszi, ezek az én gyerekeim. A négy apróság, mivel nekik vannak emlékeik a hattyú szüleikről, most Totót tekintik az apjuknak, őt követik és nem engem - nyilatkozta Rigó Gábor, a hattyú gondozója.

5. Megszállottan üldözte szerelmével a katolikus papot egy zalacsányi nő

Egy 38 éves zalacsányi nő Szombathelyen plébánosként szolgáló római katolikus pappal ismerkedett meg. A pap kórházlelkész is volt, aki a betegek lelki gondozásába önkéntesként bevonta a nőt, emiatt hetente többször találkoztak. A nő 2020-ban szerelmet vallott a papnak, aki közölte vele, hogy nem kíván szerelmi és házassági kapcsolatot létesíteni, ezt azonban a nő nem fogadta el. A papot 2021- ben egy Lentihez közeli faluba helyezték, a nő továbbra is kitartóan kereste telefonon és személyesen is. 2021 novemberében hívatlanul megjelent a pap otthonában, a férfit érzései őszinte feltárására, majd csókolózásra szólította fel. A nő bezárta az ajtót, mire a pap a fürdőszoba ablakán keresztül mászott ki, menekült el a házból és rendőri segítséget kért. A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közölte, hogy a nő ellen a lenti járási ügyészség zaklatás miatt emelt vádat.

6. Nem fogott a fék, vonat elé hajtott a traktor Zalában

Egy 43 éves zalaszentiváni férfi közlekedett Alsónemesapáti felől Nemesapáti irányába a mezőgazdasági vontatóval és a mögé kapcsolt tárcsázó berendezéssel. Amikor az utat keresztező, pirosan villogó, tiltó jelzésű vasúti átjáróhoz ért, a jármű fékberendezésében fellépő műszaki hiba miatt nem tudott lassítani és a vasúti pályára hajtott, ahol a járműve elejével nekiütközött a mozdonynak. Az igazságügyi műszaki szakértő megállapította, hogy a gépjármű a fékrendszer állapota miatt alkalmatlan volt a közúti közlekedésre.

Forrás: police.hu

7. Zala megye érettségiző diákjai

Május hava a maturálók ideje: a hónap elején elballagnak a diákok, majd elérkezik az ideje annak, hogy számot adjanak tudásukról, s letegyék az érettségit. A diákok osztályfotóját - ahogy az olvasóink megszokhatták - a Vén Diák mellékletünkben láthatják évről évre. A 2022-s évben ballagó diákokét ebben a cikkünkben nézegethetik meg.

8. Bunkereket és lövészárkokat rejt az erdő Dél-Zalában

Sokan talán nem is tudnak róla, de egy igen különleges látnivalót rejteget a Páka és Csömödér között elterülő erdő. Lövészárkok, tüzelőállások, vasbeton építmények és hűvös bunkerek bújnak meg az erdő fáinak árnyékában. A Páka közelében elhelyezkedő „bunkerpark” könnyű és rövid kikapcsolódás, további részleteket ebben a cikkünkben olvashatnak.

Forrás: Rákos Bianka

9. Eldurvult a rangadó Zalaegerszegen: három játékos és egy néző csapott össze

A megyei labdarúgó I osztályban egymás ellen lépett pályára az Andráshida Torna Egylet (ATE) és az Andráshida Sport Club (ASC). A mérkőzés 94. percében egy szabálytalanság miatt két játékos elesett, az ATE 31 éves futballistája felkelve a földről dühében megragadta és szorongatta a még földön lévő ellenfele nyakát, majd a ruházatát kezdte nagy erővel rángatni, amíg a játékvezetői asszisztens szét nem választotta őket. Ezt látva az ATE vezetőedzője, valamint több játékosa odafutottak, majd verekedni kezdtek. Ezzel azonban nem ért véget a konfliktus, mert a megtámadott focista nézőtéren helyet foglaló édesapja a pályát elválasztó kaput benyomva a pályára ment számon kérni a történteket, majd egy játékos hátulról meglökte őt, meg is ütötte. Az apa bántalmazásába aztán bekapcsolódott egy játékostársa is, ekkor a nézőtéren mások között is dulakodás alakult ki. Garázdaság és rendbontás miatt emeltek vádat az erőszakos játékosok és szurkolók ellen.

10. Giro-lázban égett a térség – Minden érintett település kitett magáért az ötleteivel, a szurkolással

Nagykanizsától Balatongyörökig az érintett településeken minden rózsaszín volt – tán még a világ is… Hasonló léptékű, presztízsű sportvilágesemény emberemlékezet óta nem volt errefelé. A szakmai értékelésen, beszámolókon túl azonban talán érdemes feleleveníteni, mit adott a helyieknek a világ második legrangosabb kerékpáros-körversenye, amelynek „nagy rajtját” – vagyis az első három szakaszát – ezúttal Magyarországon rendezték. A kulcsszó, illetve kifejezés: elsősorban közösségi élményt. Hiszen lehetett készülni és várni valamire – ráadásul egy olyan versenyre, amelyet a tévéközvetítés által a világ 800 millió sportrajongója kísér figyelemmel. A Giro d’Italia zalai szakaszai megmutatták a megye szépségét!