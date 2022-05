Az Eötvös téren, a részhajrá kapujának közelében találkoztunk, Balogh László polgármesterrel is, aki szerint a magyar virtus hatással van az olaszokra is. Szerinte, ha néhány éven belül nem is, de később biztosan visszatérnek akár Zala megyébe, sőt akár Nagykanizsára.

– Örülök annak, hogy ennyien érkeztek és együtt biztathattuk a mezőnyt, akik valóban nagy lendülettel robogtak át az utcákon – tette hozzá. – A nézők felszabadultan örültek annak, hogy egy sporttörténelmi esemény részesei lehettek, s ez nagyon jó érzéssel töltött el.