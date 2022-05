A vádirat szerint, a középkorú zalacsányi nő és a római katolikus pap még 2018-ban ismerkedtek meg egy szombathelyi templomban, ahol az atya plébánosként teljesített szolgálatot. A pap egyben kórházlelkész is volt, aki a betegek lelki gondozási feladataiba önkéntesként bevonta vádlottat, akivel a közös munka kapcsán hetente több alkalommal is találkozott. A nő 2020-ban vallott neki szerelemet, azonban a sértett ezt visszautasította.

A nő nem tudott beletörődni, így továbbra is folyamatosan kereste a pap társaságát, és arra kérte nyilatkozzon, hogy szereti-e őt vagy sem. A plébános a nő kérdésére konkrétan nem nyilatkozott, hanem elutasításának jeléül minden alkalommal válasz nélkül hagyta és igyekezett kerülni a társaságát.

A pap 2021-ben egy zalai falu plébániájára került, de a vádlott ebbe sem nyugodott bele. A nő hónapokig telefonon és személyesen is zaklatta az atyát. A mobilját napi rendszerességgel, naponta több alkalommal, sokszor éjszaka is hívta. A sértett a hívásokat a legtöbbször nem fogadta, amikor pedig felvette, közölte a nővel, hogy hagyja őt békén, majd bontotta a vonalat és kikapcsolta a készüléket, vagy pedig a hívás fogadását követően, amíg a vádlott beszélt, a telefonját félretette. A nő többször, általában hetente kerékpárral és autóval is leutazott a pap lakhelyére, hogy felvegye vele a kapcsolatot.

Miután a nő próbálkozásai kudarcba fulladtak, később a pap által celebrált összes nyilvános szentmisén megjelent, volt, hogy a sértett lakásához is elment. A pap továbbra is elzárkózott, ekkor a nő megfenyegette, hogy rátöri az ajtót. A nő végül önként elment a helyszínről.

Egy másik alkalommal, a pap tudta nélkül a nő a csukott, de kulcsra nem zárt ajtón keresztül bement a lakóházába is. A szobában pihenő sértettet érzései őszinte feltárására, majd csókolózásra szólította fel. A férfi felháborodott és tiltakozott, a vádlottat többször is azonnali távozásra szólította fel, amelynek nem tett eleget, ezért a sértett a hátsó kijárat felé indult, hogy az őt zaklató vádlott elől elmeneküljön, és közben telefonon értesítette a rendőrséget.

A vádlott ezt észlelve a sértett kijutásának megakadályozása érdekében a hátsó ajtót bezárta, annak kulcsát magához vette, amelyet követően a sértett végül a fürdőszoba ablakán keresztül kimászva menekült ki a házból. A rendőrség értesítését meghallva a sértett elmenekülését követően a vádlott gépkocsijába ülve távozott a helyszínről. Mivel a fenti kapcsolatfelvétel is sikertelenül zárult, a nő egyik délután Kerkabarabáson, a temetői kápolnában tartott misét követően egy általa kézzel írott levelet tett a sértett gépkocsijának szélvédőjére, amely levélben azon meggyőződését hangoztatta, hogy a sértett is szereti őt, és ismételten ezen érzelem nyílt bevallására és kapcsolatuk megbeszélésére szólította fel. A levélben továbbá a vádlott megfenyegette a sértettet azzal is, hogy amennyiben nem beszél vele és nem lesz hozzá őszinte, magánügyüket a nyilvánosság elé tárja, amelynek olyan következménye is lehet, hogy a sértett elveszíti papi hivatását. A pap a levélre nem reagált, hanem másnap elment a rendőrségre, ahol beszámolt a történtekről.

A vádlott 2021. december végi gyanúsítotti kihallgatását követően a sértett személyes háborgatásával felhagyott, illetve a sértettel való telefonos kapcsolatfelvételi törekvései is ritkultak. A vádlott háborgató hívásai és személyes megjelenései, valamint kapcsolatfelvételi kísérletei a sértettet nyugtalanították, számára terhesek voltak, őt napi életvitelében zavarták. A Lenti Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat a nő ellen.