Hasonló léptékű, presztízsű sportvilágesemény emberemlékezet óta nem volt errefelé. A szakmai értékelésen, beszámolókon túl azonban talán érdemes feleleveníteni, mit adott a helyieknek a világ második legrangosabb kerékpáros-körversenye, amelynek „nagy rajtját” – vagyis az első három szakaszát – ezúttal Magyarországon rendezték. A kulcsszó, illetve kifejezés: elsősorban közösségi élményt. Hiszen lehetett készülni és várni valamire – ráadásul egy olyan versenyre, amelyet a tévéközvetítés által a világ 800 millió sportrajongója kísér figyelemmel.

Minden érintett településen készültek a bringáselit fogadására.

Olykor a rendőrök is „csinálták a show-t”

Forrás: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Rózsaszín szalagokkal díszítették a fákat s a kerítéseket, és olyan élőképeket kreáltak, amelyek – Kanizsától Karoson és Hévízen át Keszthelyig – megmutatták a magyar virtust. Volt itt G betűt formázó spinningcsapat s mozgó kerekű „emberkerékpár” is.

Máshol piros-fehér-zöld zászlócskákkal ékesítették a domboldalt, Giróra hangolták a játszóteret, szalmabálából (némi festék segítségével) kerékpárt formáztak, Zalaszabarban pedig a méltán híres magyar humort is megmutatták egy bálába fúródott, vélhetően erősen részeg alakot ábrázoló bringás bábu segítségével, amelynek hátsó zsebéből kilógott a borosüveg. Bringázni persze így is lehet, vélhetően egyesek szoktak is szerte Magyarországon…

A mezőny átszáguldott a településeken, de örök élményt hagyott maga után

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

S persze településmérettől függően százak, ezrek szurkoltak az utak mentén rózsaszínben – mert az úgy dukált. Tizenöt perc hírnév ugyan senkinek sem jutott – azt meghagytuk Robert De Ni­ró­nak, Edward Burnsnek, Kim Cattrallnak és Charlize The­ronnak –, hiszen az átlagosan 40-es tempóval száguldó mezőny negyedóra elteltével már több településsel arrébb járt, de a Giro sokak számára örök emlék marad.

Nagy Bálint, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője ugyan nem volt a benevezettek között, de kerékpárja nyergében, kísérve a bringás elitet, több településen megfordult.

Bringázni veszélyes is lehet…

Forrás: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

– Hatalmas örömként éltük meg, hogy Zala megye is részese lehetett Európa második legnagyobb kerékpárversenyének – fogalmazott a politikus –, amely érintette szülőföldünket is, amely így nemzetközi médiafigyelmet kapott. Ezáltal megmutathattuk azokat az értékeinket, amelyekre büszkék vagyunk, például a Festetics-­kastélyt, a Hévízi-tavat, a Kis-Balatont és Zalakarost. Az pedig talán még ennél is nagyobb öröm, hogy a Giro valódi közösséget teremtett, hiszen az útvonalon nagyon sokan szurkoltak, s élményként élték meg, hogy a kerékpáros világ­elit eljött hozzánk is. Köszönöm mindazoknak, akik kreatív ötletekkel készültek arra, hogy be- és megmutatkozzanak, s így egy kicsit magukra-magunkra irányítsák a nemzetközi figyelmet.