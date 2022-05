A megyei labdarúgó I osztályban 2020. október 3-án lépett pályára egymás ellen az Andráshida Torna Egylet (ATE) és az Andráshida Sport Club (ASC). A mérkőzés 94. percében egy szabálytalanság miatt két játékos elesett. Az ATE 31 éves futballistája felkelve a földről dühében megragadta és szorongatta a még földön lévő ellenfele nyakát, majd a ruházatát kezdte nagy erővel rángatni, amíg a játékvezetői asszisztens szét nem választotta őket.



Ezt látva az ATE vezetőedzője, valamint több játékosa odafutottak az ASC négykézláb helyzetből éppen felálló játékosához, és egyikük a ruhájánál fogva erőteljesen megrángatta, térdével megrúgta, csapattársa pedig lökdöste, rángatta és rugdosta. A játékvezetői asszisztens ismét megakadályozta a további bántalmazást. Ezt követően három játékost kiállítottak, a pályát el kellett hagyniuk. Ezzel azonban nem ért véget a konfliktus, mert a megtámadott focista nézőtéren helyet foglaló édesapja a pályát elválasztó kaput benyomva a pályára ment számon kérni a történteket, de tettlegesség nem alakult ki. Az apa visszament a nézőtérre, ekkor azonban a korábbi összecsapásban résztvevő egyik ATE játékos hátulról meglökte őt, és amikor szembefordult vele, meg is ütötte. Az apa bántalmazásába aztán bekapcsolódott egy játékostársa, aki a nézőteret leválasztó kerítésre felmászott, és onnan ököllel ütötte tarkón. Ekkor a nézőtéren mások között is dulakodás alakult ki, amiben az ATE cserejátékosa hangadó szerepet töltött be, agresszívan viselkedett, nagy erővel tenyérrel arcon ütött két személyt is.



A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint az egerszegi járási ügyészség a játékosok ellen társtetteseként csoportosan, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság, míg a néző ellen rendbontás miatt emelt vádat.