Az 1992 óta Kiss Gábor igazgató vezette intézmény 1952. október 12-én jött létre, azóta több átalakuláson túl, de folyamatosan szolgálja a zalai olvasóközönséget, nemcsak könyvekkel, rendezvényekkel, előadásokkal, közösségteremtő programokkal, hanem az elektronikus kommunikációban való eligazodással. A bevezetőben Kiss Gábor elmondta, az ünnep kapcsán 70, a könyvtárhoz kapcsolódó kérdést intéztek ismert zalai személyiségekhez, a megfogalmazott gondolataikat könyvjelzőn és kötetben teszik közzé. A köszöntést a tortával is kedveskedő Vigh László országgyűlési képviselő beszéde nyitotta, aki felidézte diákkori iskolai könyvtári élményeit.

Zala megyében először a XIX. század első felében próbálkoztak közkönyvtár alapításával, Skublics Károly földbirtokos adományára támaszkodva. Ez a gyűjtemény ma a megyei levéltárban található. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár egyik jogelődjét, a zalaegerszegi körzeti könyvtárat 1950-ben hozták létre, 1952-től működik megyei könyvtárként.

A megyei könyvtárt és csatolt intézményrészeit 2013 óta fenntartó önkormányzat nevében Balaicz Zoltán polgármester a színvonalas tevékenységet méltató szavait személyes emlékkel kezdte: a szomszédban nőtt fel, így már gyerekként gyakran látogatta az 1967-ben elkészült 1200 négyzetméteres Deák téri könyvtárat. Kiemelte, a könyvtárosok erénye, hogy a megváltozott körülményekre, igényekre jól kihasználható lehetőségként tekintettek, és az okos eszközök és az internet világában is közösségi térré emelték a könyvtárat. A város 2000-ben a könyvtárat 2021-ben Kiss Gábort is Pro Urbe-díjban részesítette. A polgármester ezúttal kitüntető oklevelet adott át a kollektívának. A résztvevők ezután a 70 év történéseit felidéző filmet tekintették meg, melyben könyvtárosok, köztük például dr. Gyimesi Endre (1981-ben lett a József Attila Városi könyvtár igazgatója) idézte fel emlékeit.

A könyvtár több mint 340 ezer dokumentumával áll az olvasók rendelkezésére. Az állomány döntő többségét a könyvek teszik ki, melyben a nagy értékű muzeális példányok éppúgy megtalálhatók, mint a fontos helyismereti kiadványok, vagy a legújabb szak- és szépirodalom. A könyvek mellett a legfrissebb tájékozódást a napi és hetilapok, folyóiratok kínálják, melyekből több mint 250 félét vehetnek kézbe az olvasók. Az intézmény zenei gyűjteményében hagyományos és CD-lemezek várják az érdeklődőket, míg a látássérült olvasóik számára speciális hangoskönyveket biztosítanak.

A megyei és városi könyvtári szervezethez csatlakozott 2016-ban az Apáczai Csere János Tagkönyvtár, így a központi könyvtár mellett két tagkönyvtárban és öt fiókkönyvtárban (nyaranta az aquaparki strandkönyvtárral) várják olvasóikat előadásokkal, kiállításokkal, koncertekkel, családi- és gyerekprogramokkal, évfordulós megemlékezésekkel, kiadványokkal. Mindezen túl helytörténeti gyűjteményt, Nádas Péter bibliográfiai- és kiadványgyűjteményt valamint kistelepülési könyvtárellátó rendszert is működtet a megyei könyvtár. A megyei intézmény "családbarát hely" és "minősített könyvtár" elismeréssel is rendelkezik. A kistelepüléseken évtizedek óta dolgozó könyvtárosok közül hatan kaptak emléklapot, a Zala Megyei Könyvtárügyéért díjat pedig Pappné Beke Judit vehette át A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zalai Szervezete elismeréseként. A résztvevők imázsfilmet is láthattak Kovács Virág színésznő szereplésével, majd baráti beszélgetés keretében fogyasztották el a könyv alakú tortát.

Vigh László és Kiss Gábor a születésnapi tortával

Forrás: Pánczél Petra

