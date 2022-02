Noha óriási változások zajlanak az olvasás, az információszerzés terén, nemcsak az igénybe vehető platformokat illetően, a könyvtár és a könyvtáros nem hiányozhat az életünkből. Főleg nem az az elhivatottság, amely Tóth Renátában munkál.

– Nagy megtiszteltetésként élem meg az elismerést, hiszen azt jelenti, hogy jó az irány, amit képviselek, visszaigazolja a közösség, amelynek a szolgáltatásainkat nyújtjuk. Mivel csapatmunka a miénk, a kitüntetés a munkatársaimnak is szól. Elvárást is támaszt az elismerést, aminek legjobb tudásunk szerint igyekszünk megfelelni. A rendezvényeink színvonala és az olvasók rugalmas kiszolgálása is benne van az elismerésben, s talán a szakma is bekerült ezzel kicsit az érdeklődés középpontjába.

Tóth Renáta nem először részesült a közösség kitüntető figyelmében, 2011-ben elnyerte az „Év Fiatal Könyvtárosa” különdíjat, országos és megyei szakkiadványok közreműködője, 2017-től az olvasószolgálat vezetője volt, három éve igazgatóhelyettes, s felelőse hazai és uniós pályázatoknak. Kiemelt feladata biztosítani a központi épület zavartalan működését, a fejlesztések, innovatív projektek előkészítését, az informatikai rendszer naprakészségét. Rendezvények, szakmai napok, továbbképzések szervezése is bővíti a feladatait.

A koordinálásban, vezetői feladataiban szerencsés alkata, személyisége segíti, sikeresen erősíti a többiekben a lelkesedést, a szakmai alázatot, a közös munkát, az új iránti érzékenységet.

– Az olvasás csendes, meghitt elvonuló bája talán kevésbé része az életünknek, a felgyorsult világban még nagyobb szükség van egyrészt a naprakész információra, másrészt épp a rohanó mindennapokból kikapcsoló olvasmányélményekre. A kultúrával való megkínálást felemelő foglalatosságnak gondolom. A hozzánk fordulónak könyvajánlóinkkal segítünk eligazodni a széles könyves kínálatban, információt szolgáltatunk, segítjük, ha kutatómunkát végez, ha szakdolgozatra készül, ha elektronikus ügyintézéshez kér segítséget, szellemi felfrissülést kínálunk a könyvekkel, de mindez személyes jelenléttel, szociális érzékenységgel megy csak hatékonyan. Az elmúlt járvánnyal terhelt időszak bizonyította, hiányolják, igénylik a hozzánk fordulók a beszél­getést, ebből kaphattak a leg­kevesebbet.

Az olvasói oldal okos vívmányként élte meg, hogy otthon, a digitális katalógusból választhatott könyvet, amit „küszöbön”, előkészítve vehetett át. A mobil applikáció, ami az integrált könyvtári rendszert is támogatja, akár a zsebben is elfér, hiszen az okostelefonról útközben is tájékozódhatunk keresett könyvről, vagy az olvasói állapotukról.

– Mi témakörök szerint is szakosodtunk, az olvasók tudják, ki profi a krimikben, a szépirodalomban, a történelemben, a természettudományokban, az egészségügyi területen. Emellett az informatikai tudásunkat is állandóan bővítenünk kell, aminek csak egy szelete az online rendezvény. Ezt is egyre jobban szeretik az érdeklődők. Jólesik otthon, a fotelből figyelemmel kísérni egy-egy író-olvasó találkozót, előadást, folyóirat-­bemutatót.

A Veszprémben született, középiskolai éveit Nagykanizsán töltő, majd a szombathelyi főiskolán földrajz–könyvtár szakos diplomát szerző Tóth Renáta a pályát gyermekkönyvtárosként kezdte a zalai megyei könyvtárban, ahol 18 éve dolgozik. A főiskolai évek előtt kipróbálta magát könyvkereskedésben is, így képet kapott a könyves szakma másik ágáról is. De lenyűgözte a nyomda világa is, vagy azok a gyűjtemények, amiket a felsőoktatási évek alatt módja volt meglátogatni. A földrajz kicsit háttérbe került, noha óriási ásványgyűjteménnyel rendelkezik, mivel ez volt a kedvenc szakterülete.

– A gyerekkönyvtárban Oláh Rozália mellett rengeteget tanultam, neki is sokat köszönhetek – mondja, hozzátéve, mindenkinek, köztük Kiss Gábor igazgatónak, aki segített a különböző posztok ellátásában, ahogy haladt a ranglétrán.

A nevéhez köthető az Olvasó Lurkó, a Tappancs Barkácsműhely létrehozása, a papírszínház, a drámapedagógiai foglalkozások sora és a Cimbora klub népszerűsítése. Mivel az olvasás egészen kis korától megragadta a fantáziáját, rengeteg versmondó, mesemondó verseny résztvevője volt, a gyermekkönyvtári foglalkozások, könyvtári programok alkalmával is hangot talált a gyerekkel.

– Kitűnő kapcsolatot ápolunk a megyében, városban dolgozó pedagógusokkal, így az óvodások és a diákok napi kapcsolatban vannak velünk, öröm számunkra az egymásra épülő klubok, rendezvények, sorozatok sikere, az, hogy hétvégén is benépesül a könyvtár.

A könyvtáros sem tud persze minden könyvet azonnal elolvasni, de törekszik arra, hogy orientálni tudja olvasóját. A könyvtermésen nem múlik, hogy szerteágazó ismereteket szerezzünk, óriási a kínálat, el is vesznénk benne a könyvtáros nélkül. A mennyiség mellett a minőség egyenetlenségét is a szakember tanácsaival tudjuk enyhíteni a magunk számára. Ha ellenőrzött információra van szükségünk, legyen az egy helyismereti kutatás vagy kutatómunka, nem árt, ha a könyvtáros szakmai ajánlását kérjük.

– A napi kommunikáció mutatja, őrzi a szakma a respektjét, mi nagyon örülünk, hogy fiatal kollégák érkeztek, lendülettel, lelkesedéssel, új ötletekkel. Blogot indítottak, ügyesen használják a közösségi média felületeit, beszélik a fiatalok nyelvét. A legutóbbi egyik sikeres ötlet a Deák-szabadulószoba, vagy a Deák-­terasz. De ott a társasjátékklub, a tematikus könyvtári hetek sora, a civil szervezetek is szívesen hozzák hozzánk a rendezvényeiket.

Összegezhettük: az emberek ma is nagyon sokat olvasnak, csak épp másképp, máshogy. Ehhez igazodik nap mint nap a könyvtáros, aki nem utolsó mohikán, nem dinoszaurusz, hanem a XXI. század információbrókere.