A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019-ben és 2020-ban is sikeresen pályázott a családbarát hely, családbarát munkahely védjegy bronz fokozata elnyerésére. Ez évben is megmérettette magát, és ismét védjegybirtokossá vált.



– Az a célunk, hogy a szolgáltatást igénybe vevő családok együtt érkezzenek hozzánk, ehhez minden feltételt biztosítunk – mondja Kiss Gábor igazgató. – Sok apróságra figyelünk, hogy az édesanyák a legkisebbekkel is bátran jöhessenek. Pelenkázó, a gyerekekhez méretezett mosdó, a babakocsi-tároló, de még a konnektorok védelme is felsorolandó e tárgyban.



Nemcsak a kölcsönzésről van szó, a rendezvények, programok is családbarát filozófia szerint szerveződnek a megyei könyvtárban. A közös élményt jelentő társasjátéknapok, barkácsműhelyek, olvasmányélményekhez kötődő vetélkedők, baba-mama örömkörök népszerűek a látogatók körében. A nyitvatartási időt is az igénybe vevők időbeosztása szerint alakítják, hétköznap hatig, hétvégén pedig szinte mindig kínálnak családi programot. Évtizedek óta együttműködnek az iskolákkal, speciális nevelési igényű gyerekeknek is kínálnak fejlődési lehetőséget, Tóth Renáta igazgatóhelyettes rendelkezik ehhez szükséges végzettséggel is.



A családbarát jelleg természetesen a munkavállalókat is célozza. A Családbarát Magyarország Központ által jegyzett pályázat alapos auditálás, azaz helyszíni vizsgálat és kérdőívek kiértékelése után ítéli oda a címet, amely a leendő elhelyezkedők, munkát vállalók számára jelzi, odaadó elhivatottságért cserébe megértő munkáltatóval találják szemben magukat. Ez a nagyszámú női munkaerő esetében sokat számít a kisgyermekes anyáknak, hiszen az otthon végezhető tevékenység mellett a szabadságok kiadása, a rugalmas munkaszervezés révén számíthatnak a munkahelyük együttműködésére. Mód van a 4 vagy 6 órás munkavégzésre, egyéni munkaidő megállapítására, a szabályzatoknak megfelelő home office munkára. A járvány miatt kidolgozták az otthoni munka ellenőrzési keretrendszerét, minősítették az otthoni munkahelyeket. Ha valaki idős embert ápol, lehetősége van rugalmas megoldást találni anélkül, hogy elveszítené az állását. A megyei könyvtár kötelékeiben jelenleg 54-en dolgoznak, a fluktuációt egyfelől a gyesre menők, onnan visszatérők jelentik, de sok a visszaigazoló is, ők azok, akik kipróbálták magukat más területen, s kiderült, a könyvtár a nekik való munkahely. A visszatérőket külön program segíti tudásuk naprakésszé alakításában. (Jelenleg öten vannak otthon a kisbabájukkal.) A könyvtárban a nőnap során személyre szóló ajándékot kapnak a munkatársak, érzékelhető, jól ismerik egymást az ott dolgozók, a kohézió erős közöttük.



– Nekünk is érdekünk, hogy a munkatársaink jól érezzék magukat, ez a magas színvonalú munka záloga, ezért próbálunk a dolgozók fizikai és mentális jóllétéről is gondoskodni – hangsúlyozza az igazgató. – Jóga, hangtálterápia, virágkötészet, gerinctorna, hogy csak néhányat soroljak.



A gyakori szakmai kirándulások kettős szerepet töltenek be, egyfelől a személyes töltekezést, a bizalommal teli munkatársi légkört erősítik, de a szakmai fejlődést is szolgálják.



– A kollégák maguk is javasolhatnak programokat, képzési lehetőséget, támogatjuk az érdeklődésüknek megfelelő tanfolyamokat, ez segíti, hogy a szerteágazó területek iránt érdeklődő olvasókat ki tudjuk szolgálni.



– A családbarát szemlélet pozitív közösségi üzenetet hordozó érték – emlékeztet a pályázat elvi szempontjaira összefoglalójában Tóth Renáta igazgatóhelyettes. – A védjegy elnyerésével a pályázó pozitív értelemben megkülönböztetheti magát piaci, kulturális versenytársaitól, valamint előnyt szerezhet a minőségi munkavállalókért folytatott küzdelemben. Az auditáló szakember képet kaphatott az intézményünk által szervezett családbarát szemléletről és a csapatépítő projektekről is. Könyvtárunkban az online felületen és nyomtatott formában is láthatók családbarát intézkedéseink, mindenki számára elérhető módon megjelennek a belső szabályzatokban, utasításokban (kollektív szerződés, képzési stratégia, esélyegyenlőségi terv). A könyvtár a munkatársak gyermekeinek felügyeletet biztosít óvodai-iskolai szünetekben. A gyermekek felügyelettel használhatják az ovisarok-tinisarok kuckókat is – mondta el.