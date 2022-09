Képzések

Alapképzés: Gépészmérnöki (BSc), Mérnökinformatikus (BSc) - duálisan is, Turizmus-vendéglátás (BSc) - duálisan is, Üzemmérnök-informatikus (BProf) - duálisan is, Vízügyi üzemeltetési mérnök (Bsc) - duálisan is.

Felsőoktatási szakképzés: Kereskedelem és marketing, Mérnökinformatikus (hálózati), Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás

Mesterképzés: Mérnökinformatikus (MSc), Master of Business Administration (MBA)